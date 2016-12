UDMR este interesat să intre în Guvern după prezidenţiale

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a declarat, sîmbătă, că a fost sunat de premierul desemnat de preşedinte, Lucian Croitoru, cu care a stabilit că se va întîlni mîine, la sediul Uniunii, precizînd, însă, că nu are mandat de la Consiliul Permanent al UDMR să negocieze ceva cu acesta. El a adăugat că, personal, crede că are obligaţia să îl asculte şi să discute cu Croitoru, “care este o personalitate respectabilă”, şi nu neapărat din politeţe, ci pentru a afla cum vede acesta lucrurile. Liderul UDMR a arătat că Uniunea este interesată să intre într-un guvern după alegerile prezidenţiale şi că, în prezent, nu s-a pus problema unor portofolii, nici măcar în discuţiile cu premierul propus de majoritatea parlamentară. Întrebat în ce condiţii UDMR s-ar putea răzgîndi în ceea ce priveşte susţinerea lui Iohannis, Marko a spus că în Consiliul Permanent al Uniunii nu s-au stabilit astfel de condiţii. Liderul UDMR a mai apreciat că posibilitatea dizolvării Parlamentului de către preşedinte, după alegerile prezidenţiale, există, însă nu există şi necesitatea în acest sens. El a afirmat că actul fundamental, Constituţia, are multe lacune, dînd exemplul multitudinii de ordonanţe de urgenţă adoptate de toate guvernele post-decembriste, dar a subliniat că aceasta trebuie interpretată cu bună-credinţă. Bela a adăugat că nu-şi permite să îl acuze de rea-credinţă pe Băsescu în interpretarea pe care o dă Constituţiei, dar că, în opinia sa, preşedintele “interpretează greşit”. El a arătat că posibilitatea dizolvării Parlamentului este prevăzută în cazul în care partidele politice din Parlament nu reuşesc să se înţeleagă, ceea ce nu este cazul în situaţia politică actuală. Întrebat dacă este de acord că prin interpretările pe care le dă textului constituţional preşedintele manifestă tendinţe dictatoriale, liderul UDMR a spus că nu îi plac astfel de calificative, pentru că în acest fel se taie orice posibilitate de dialog.