UDMR ia în calcul alegerile anticipate

"Reprezentanţii UDMR nu sînt dispuşi să discute cu nimeni despre o altă formulă guvernamentală sau despre formarea unei noi majorităţi parlamentare", a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, liderul UDMR, Marko Bela, referindu-se la propunerea PC privind izolarea PD. Întrebat dacă Uniunea va răspunde propunerii conservatorilor privind izolarea PD pe eşichierul politic românesc şi pentru formarea unei noi majorităţi politice, Bela a arătat că, înaintea datei de aderare a României la UE, "nu este oportună niciun fel de rediscutare a formulei de Coaliţie". El a arătat că UDMR "nu are de gînd să plece de la guvernare" nici după 1 ianuarie 2007, dar a susţinut că, "în mod inevitabil", după această dată, partidele din Coaliţie va trebui să rediscute programul de guvernare şi dezideratele comune. În plus, el s-a arătat "sceptic în ceea ce priveşte alte formule posibile", opinînd că actuala Coaliţie ar trebui să găsească modalităţi de îmbunătăţire şi revigorare astfel încît să devină funcţională: "Eu nu văd o altă formulă. Văd, în schimb, posibilitatea alegerilor anticipate". Marko Bela a mai apreciat că atît politicienii, cît şi opinia publică exercită, în mod indirect, presiuni asupra activităţii CNSAS, prin exprimarea unor opinii prealabile deciziei membrilor Colegiului. El consideră că este nevoie de o "reţinere mult mai mare", atît din partea partidelor, politicienilor, cît şi din partea mass-media şi a opiniei publice, în ceea ce priveşte exprimarea părerilor în legătură cu dosarele analizate de Colegiu. În plus, reprezentantul Uniunii a susţinut că sintagma "poliţie politică" din Legea CNSAS este mai mult o "declaraţie de principiu", fără a exista o definiţie şi criterii clare în acest sens. El a arătat că ar trebui desecretizate toate dosarele, astfel încît să nu mai existe dosare clasificate provenite din arhivele fostei Securităţi.