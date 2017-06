UDMR întoarce armele împotriva lui Dragnea. Moțiunea, în aer?!

Disperat după voturi, liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a apucat să promită marea cu sarea celor de la UDMR în schimbul votării moțiunii de cenzură, printre care și dreptul la autonomie culturală. Graba lui Dragnea de a aproba proiectele UDMR a stârnit o adevărată furie în rândul clasei politice. Inclusiv numeroși parlamentari de la PSD au spus că, dacă șefii partidului acceptă cererile UDMR, ei nu vor vota moțiunea de cenzură. Speriat de amplitudinea revoltei, Dragnea a bătut în retragere și a anunțat că renunță la controversatele legi ale UDMR. În replică, maghiarii spun că nu vor mai vota moțiunea.

Fac ce fac pesediștii și își mai bat un cui în talpă. Disperat după voturi, liderul social democraților, Liviu Dragnea, s-a apucat să promită, luni după-amiază, marea cu sarea celor de la UDMR în schimbul votării moțiunii de cenzură. În principiu, în primă fază au existat trei mari seturi de cereri ale UDMR: modificări la Legea 215 a administrației publice locale, impunerea unei Zile a maghiarilor și votarea unui statut al minorităților care ar garanta dreptul la autonomie culturală. Și pentru a arăta că sunt serioși, social democrații s-au apucat să urgenteze proiectele UDMR în Parlament, introducându-le pe ordinea de zi a ședinței de marți a Senatului. Numai că graba lui Dragnea de a aproba proiectele UDMR a stârnit o adevărată furie în rândul clasei politice. Inclusiv numeroși parlamentari de la PSD au spus că, dacă șefii partidului acceptă cererile UDMR, ei nu vor vota moțiunea de cenzură. Deputatul Corneliu-Florin Buicu a anunţat, într-o postare pe Facebook, că nu va vota niciodată legi care să aducă atingere ţării şi poporului, făcând referire la proiectele UDMR susţinute luni în Parlament. „Dragi prieteni, dragi cunoscuţi sau necunoscuţi, De când fac politica, mi s-au pus în cârcă multe lucruri. Uneori am ripostat, de cele mai multe ori nu am reacţionat. În calitate de deputat de Mureş vă spun atât: nu am votat ieri nimic, nu votez azi nimic şi n-am să votez NICIODATĂ ceva care să aducă atingere ţării mele, poporului meu!“, a scris Corneliu Florin Buicu. În susţinerea afirmaţiilor sale, el a reamintit şi de jurământul pe care l-a depus când a preluat mandatul de parlamentar. „Cu mâna pe Constituţie și pe Biblie am spus la învestitură şi asta voi respecta“, a notat Buicu. Împotriva proiectelor UDMR s-a exprimat și secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu. Acesta a declarat că îl susține pe Dragnea, dar preferă să nu facă niciun compromis cu UDMR.

PAȘI ÎNAPOI!

Atacat din toate părțile, președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a speriat de amplitudinea revoltei și a bătut în retragere. Astfel, a anunțat că a decis să retragă controversatele legi ale minorităților, chiar înainte cu o zi de votul pentru moţiunea de cenzură. Astfel că ședinţa comună a comisiilor juridică, a drepturilor omului şi pentru administraţia publică a fost anulată din cauză că reprezentanţii UDMR şi PSD nu s-au înţeles în special asupra proporţiei unei minorităţi naţionale în populaţia unei localităţi de la care folosirea în administraţie a limbii respectivei minorităţi devine obligatorie. În aceste condiții, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a declarat că cei de la UDMR au decis să nu sprijine moţiunea de cenzură depusă de coaliţia de guvernământ. „Colegii mei au votat să nu participăm la vot. Nu vom fi în sală, nu vom participa la moţiunea de cenzură“, a afirmat liderul UDMR. Într-o încercare jalnică de a motiva decizia de a întoarce armele, Hunor a spus că a fost un vot în interiorul partidului. „Nimeni nu a forţat pe nimeni. Eu am spus de la bun început că sunt două principii după care ne ghidăm: faptul că majoritatea are dreptul de a schimba Guvernul. Şi un alt principiu - dacă ne amestecăm în treburile unui alt partid. Nu ne amestecăm. (...) Nu am scris nicăieri că moţiunile de cenzură trebuie tratate într-un anumit mod. Noi, când apar lucruri care nu sunt trecute în programul de colaborare, ne aşezăm şi discutăm“, a adăugat Hunor. În replică, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a confirmat că negocierile cu UDMR au picat pentru că cei din urmă au avut pretenții exagerate. „S-a încercat, am arătat toată disponibilitatea, dar în fața volumului mare, ne-am dat seama că nu putem să gestionăm într-un timp atât de scurt aceste chestiuni. Și ca atare, ne-am oprit. Punct. Reacția UDMR-ului este cea pe care o știți. Nu ne-am certat, dar ne-am despărțit în relații foarte bune, dar ne vedem fiecare de agenda proprie”, a declarat liderul ALDE. Totodată, șeful Senatului susține că nu se va lua în calcul amânarea moțiunii de cenzură, așa cum se vehiculase în presă.

CIRC CU PEMEPIȘTII LUI BĂSESCU

Profitând de noua sămânță de scandal, aleșii PMP au legat banderole tricolore de uşile cabinetului preşedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pe care l-au acuzat că ”negociază lucruri de nenegociat” cu UDMR pentru a trece moţiunea de cenzură. „Am fost convocaţi prin SMS pentru marți la 9.30, când urma să avem un Birou Permanent. De mai bine de o oră stăm în sală pentru a discuta pe marginea a trei puncte, unul viza acceptul pentru discutarea, de către comisiile pentru drepturile omului, administraţie şi juridică, în şedinţă comună, în paralel cu plenul, a unui proiect de lege iniţiat de UDMR”, a spus preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. La rândul său, liderul PMP, Traian Băsescu, a afirmat că Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu „vând şi istoria ţării pentru voturile UDMR la moţiunea de cenzură”. „Măi ticăloşilor din PSD şi ALDE, credeţi că în viaţa voastră veţi mai putea merge la Ţebea? Dar în Ardeal?”, a fost mesajul lui Băsescu. În replică, Kelemen Hunor a reacționat dur. „Traian Băsescu a făcut marți niște declarații absolut inacceptabile de la un fost șef de stat care a distrus 10 ani România. Are un mandat în spate care poate fi discutat oricând și el a cerșit voturile maghiarilor, secuilor cel puțin, de două ori. Să vii și să declari ceea a declarat el înseamnă că ești un om iresponsabil”, a punctat Hunor.

ȘI TOTUȘI, CINE VOTEAZĂ MOȚIUNEA?

În condițiile în care UDMR a anunțat că nu mai votează moțiunea de cenzură, PSD și ALDE trebuie să se orienteze rapid și să ceară sprijin în altă parte. În principiu, coaliția Dragnea - Tăriceanu va căuta să-i convingă pe cei 17 parlamentari de la grupul minorităților naționale, altele decât cea maghiară. Surse din politică spun că acest lucru nu este suficient, pentru că celor de la PSD și ALDE le-ar lipsi 22 de voturi. De aceea, surse parlamentare spun că Dragnea și Tăriceanu încearcă să convingă și parlamentari de la opoziție să voteze moțiunea. Cert este că, din totalul de 464 de aleși, majoritatea PSD - ALDE are 247 de parlamentari. Mai exact, PSD are 67 de senatori, iar ALDE un număr de nouă, însumând 76 senatori ai Puterii din totalul de 136 de membri ai Senatului. În Camera Deputaților, PSD deține 154 de mandate, ALDE având 17 deputați.

Moțiunea de cenzură ar urma să fie dezbătută și votată miercuri, de la ora 11.00, când vom afla în ce direcție o va lua România.