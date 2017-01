UDMR nu va vota legea votului prin corespondenţă

Pedeliştii caută alte soluţii pentru a-şi asigura voturile necesare pentru anul electoral 2012. Refuzul udemeriştilor de a susţine proiectul portocaliu de reorganizare i-a făcut pe pedelişti să scoată din joben o nouă propunere legislativă: votul prin corespondenţă. Nici acest proiect nu va fi susţinut de UDMR, după cum spune liderul de grup al deputaţilor udemerişti, Andras Mate, deoarece nu oferă suficiente garanţii privind corectitudinea acestui sistem. \"Sută la sută că nu vom vota legea privind votul prin corespondenţă\", a anunţat, ieri, Mate. În aceste condiţii, el a apreciat că proiectul de lege nu are şanse să fie adoptat prin voturile celorlalţi membri ai coaliţiei de guvernământ: \"Nu va trece pentru că nu are cum să treacă. Nu sunt voturi destule. Eu vă pun o întrebare retoric: când s-a adoptat ultima dată o lege organică în care a fost Coaliţia prezentă sută la sută?\". Mate susţine că, din punct de vedere tehnic, legea nu poate fi aplicată fără a produce distorsiuni ale corectitudinii scrutinului: \"De unde ştiu eu cum votează soţul şi soţia? Se ştie că într-adevăr acea persoană votează sau votează altcineva? De unde ştiu că a votat sau nu, pentru că, deja, Biroul Electoral Central va valida rezultatele. Şi până controlez cine a votat şi câte persoane, vom ajunge că vom avea câteva sute de mii de voturi în plus şi nu ştim de la cine au venit\". Pentru Băsescu şi Boc, votul acesta ar putea fi o adevărată “mină de aur”. Cu siguranţă, Baconschi se va strădui să centreze şi să dea cu capul printre votanţii din străinătate, că doar se pricepe.