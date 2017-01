UDMR semnează o singură moţiune de cenzură

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a anunţat că Uniunea va răspunde solicitării PNL şi va semna moţiunea de cenzură pe Legea salarizării unice, după ce, înaintea plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, anunţase că o decizie în acest sens este pe muchie de cuţit în formaţiunea pe care o conduce. \"Apreciem progresul la Legea educaţiei. În schimb, am analizat şi celelalte proiecte şi am ajuns la concluzia că UDMR va răspunde la solicitarea PNL şi va semna o moţiune de cenzură în legătură cu Legea de salarizare unitară. Doar pentru Legea de salarizare. Avem, bineînţeles, reţineri şi faţă de celelalte proiecte. Nici Legea Educaţiei nu ne satisface în întregime, dar luînd în considerare toate argumentele, contextul actual, că dacă PNL îşi menţine intenţia, vom putea semna împreună o moţiune de cenzură pe Legea salarizării\", a spus Marko Bela. În plus, Marko Bela a spus că parlamentarii Uniunii au analizat \"încă o dată conţinutul celor trei legi în legătură cu care Guvernul şi-a asumat răspunderea\" şi au ajuns la concluzia că \"în cazul Legii educaţiei, Guvernul a acceptat unele amendamente transmise de UDMR\" şi s-au făcut cîţiva paşi, dar care nu sînt satisfăcători. Odată cu semnarea moţiunii de către UDMR, liberalii vor putea iniţia procedura care, dacă ar primi girul Parlamentului, duce la căderea Guvernului.