UDMR tânjeşte după guvernare

Pentru a-şi putea face în continuare jocurile meschine, reprezentanţii UDMR au ieşit la rampă cu declaraţii cel puţin şocante. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că nu este bine ca, în România, o formaţiune sau o alianţă politică să aibă peste jumătate plus unu din voturi în Parlament, deoarece este nevoie încă de un echilibru, de o reprezentare foarte echilibrată a tuturor segmentelor societăţii româneşti. În traducere liberă, ar fi bine să nu existe majoritate parlamentară pentru ca UDMR să ajungă din nou la guvernare şi să poată trage sforile pentru destrămarea teritorială a României. Un şantaj, o susţinere condiţionată pe anumite acte normative şi fiecare pare că şi-a făcut treaba. Preşedintele UDMR a avertizat chiar că un om politic trebuie să se gândească la toate variantele care pot apărea după alegeri, inclusiv la faptul că USL ar obţine sub 50% din voturi. Declaraţiile udemeristului au venit ca reacţie la afirmaţia lui Crin Antonescu care a spus că miza parlamentarelor din acest an o constitutie obţinerea a cel puţin două treimi din numărul membrilor viitorului Parlament, astfel încât modificarea Constituţiei să nu se realizeze prin negocieri cu UDMR. (I.H.)