UDMR vrea la guvernare, dar cu condiţii...

ŞANTAJ Profitând de cearta din USL, cei de la UDMR s-au gândit că este rost de a intra la guvernare. În acest sens, preşedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor, a afirmat că Uniunea nu are discuţii în privinţa intrării la guvernare, dar ar pune condiţii premergătoare unei eventuale negocieri. „Dorim detensionarea situaţiei în ceea ce priveşte steagurile locale şi judeţene, precum şi simbolurile naţionale. Nouă nu ne trebuie cinci săli de sport în plus. Pe noi nimeni nu ne-ar putea cumpăra politic cu 100 km de drum”, a afirmat Tamas Sandor. Preşedintele UDMR Covasna a fost întrebat ieri, de jurnalişti, despre afirmaţia premierului Victor Ponta potrivit căreia pentru el este important să se ţină de cuvânt şi faţă de UDMR, amintind că a invitat minoritatea maghiară să facă parte din Guvern în 2012. „Este un acord semnat în acest sens, numai că, atunci, Dan Voiculescu şi Crin Antonescu au fost împotrivă. Chiar preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spunea atunci că tumoarea canceroasă a politicii româneşti a împiedicat această posibilitate ca UDMR să intre la guvernare”, a spus Tamas. El a precizat că UDMR ar putea să vină oricând în sprijinul partidelor mari româneşti pentru a stabiliza viaţa politică. Totodată, Tamas a apreciat că premierul Ponta a înţeles că, pentru pace socială, este important ca în structurile politice să existe o minoritate.