UDMR vrea Ministerul Dezvoltării Regionale şi funcţia de vicepremier

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că într-un guvern cu PNL, Uniunea este interesată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi de păstrarea funcţiei de vicepremier. El a ţinut însă să precizeze, pe de altă parte, că Uniunea nu vrea să condiţioneze restructurarea Guvernului de funcţiile pe care ar dori să le aibă în viitorul Cabinet: "Cred că o altă formulă probabil că va însemna şi un compromis faţă de actualul program de guvernare. Indiferent de compromisuri, trebuie să continuăm reforma şi nu trebuie să deviem de la direcţia pe care am adoptat-o". Marko Bela a adăugat că Uniunea nu a negociat un guvern format din PNL şi UDMR, dar că poate concepe un astfel de executiv: "Premierul are principala responsabilitate în rezolvarea crizei. Propunerea trebuie să vină din partea domniei sale". Marko Bela a spus că el ar fi preferat păstrarea formulei actuale de guvernare, dar că sînt două impedimente: conflictul dintre PNL şi PD "ce nu poate fi stins" şi faptul că PNL, PD şi UDMR nu au majoritate în Parlament. În opinia liderului UDMR, schimbarea formulei de guvernare nu se leagă de restructurare. În legătură cu o împăcare între liberali şi democraţi, liderul UDMR a apreciat că "nu prea" vede o astfel de înţelegere între cele două tabere şi a precizat că el "nu a înţeles la propriu" conflictul acesta: "Şi preşedintele are partea lui de vină din situaţia creată, dar şi alţii".