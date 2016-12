Udrea - Blaga, pace de gheaţă

LINIŞTEA DINAINTEA FURTUNII Bătălia pentru putere în PDL s-a încheiat, dar nu şi războiul. Pentru că i-au fost respinse două contestaţii privind alegerile interne din partid, Elena Udrea a anunţat, ieri, public, că depune armele şi renunţă la plângerile sale. Totodată, ea a spus că doreşte să rămână un simplu membru de partid, adică în aceeaşi formaţiune de care Traian Băsescu tocmai s-a lepădat şi pe care şeful statului a catalogat-o nedemocratică. Fără s-o spună direct, Udrea şi-a recunoscut, practic, înfrângerea în interiorul partidului, însă a dat de înţeles că nu va depune armele. „Am închis acest subiect şi mă voi concentra pentru a face opoziţie USL şi nu în interiorul partidului. Însă asta nu înseamnă că nu pot avea şi opinii diferite în interior atunci când partidul ia decizii greşite”, a spus Udrea. Pe de altă parte, întrebată dacă îl recunoaşte pe Blaga de preşedinte, Elena Udrea a evitat să răspundă, afirmând că o continuare a luptei nu i-ar aduce niciun avantaj.

„DRAGOSTEA CU FORŢA E VIOL” De partea cealaltă, preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat că a avut o discuţie cu Elena Udrea înaintea Colegiului Director de ieri şi au ajuns la concluzia că vor merge mai departe împreună, adăugând că se bucură de decizia Elenei Udrea. Însă, când a fost întrebat ce părere are despre declaraţiile lui Băsescu, potrivit cărora de acum încolo nu va mai fi o piatră de moară pentru PDL, „Buldogul” a spus că nici partidul său nu va mai fi o piatră de moară pentru preşedinte. „Eu nu am ce să-mi reproşez în relaţia cu Traian Băsescu. Nu m-a deranjat deloc că a avut un alt punct de vedere, că le-a sprijinit pe cele două doamne, Elena Udrea şi Monica Macovei. Respect întru totul decizia preşedintelui, dar dragostea cu forţa între noi se cheamă viol”, a afirmat Blaga. În ceea ce priveşte o eventuală suspendare a lui Băsescu, şeful PDL a apreciat că „preşedintele trebuie să se descurce singur”. Şi, chiar dacă a făcut un armistiţiu cu Udrea, Blaga nu a ezitat s-o înţepe pe aceasta, acuzând-o că, prin atitudinea sa din ultimele zile, ea a făcut jocurile USL.

„RĂSCOALA BARONILOR” Alegerile din PDL şi scandalul ce a urmat au fost comentate şi de presa internaţională. Astfel, „Vocea Rusiei” spune că, după alegerile de sâmbătă din PDL, Băsescu rămâne doar preşedintele cuplului Udrea - Cocoş şi şeful de facto al serviciilor secrete. „Udrea a pierdut alegerile din PDL în ciuda eforturilor monumentale întreprinse de Băsescu şi de o parte importantă a presei portocalii. „Răscoala baronilor” din cadrul PDL s-a încununat cu un succes zdrobitor. Băsescu a demonstrat că nu mai poate controla nici măcar propriul partid”, a arătat Vocea Rusiei. De asemenea, jurnaliştii de la Deutsche Welle spun că rezultatul Convenţiei PDL a arătat un lucru care era demult ştiut: partidul a fost unit doar atât timp cât el s-a aflat sub autoritatea lui Băsescu.