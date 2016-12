Udrea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile

08:31:22 / 12 Februarie 2015

Nicuşor Constantinescu sare în apărarea Elenei Udrea şi cere preşedintelui Iohannis "să stopeze poliţia politică DNA-SRI-Coldea" Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, îi ia apărarea prietenului său, Sorin Strutinsky, reţinut miercuri seara de DNA sub acuzaţiile de trafic de influenţă, fals în înscrisuri şi spălare de bani, spunând că acesta este nevinovat, procurorii nu au nici o dovadă împotriva lui şi că este victima unui abuz, prin care se loveşte în el şi în Radu Mazăre. În mod surprinzător, Constantinescu a sărit şi în apărarea Elenei Udrea, pe care a menţionat-o de mai multe ori în timpul conferinţei de presă organizate aseară la sediul CJC, prezentând-o pe adversara sa politică de odinioară ca o victimă a poliţiei politice instaurate de DNA şi SRI, prin intermediul şefului interimar Florin Coldea.