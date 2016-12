Udrea a promis 400 de grădiniţe şi a făcut… 2 (două)!

Toată viaţa nu facem altceva decât să interpretăm cuvinte. Noi pe ale altora, alţii pe-ale noastre. Şi cum să nu te gândeşti la ele, cum să-ţi fie indiferente, când urmele lor sunt de neşters? Există calităţi pe lume ce nu pot fi simulate şi nici înlocuite ori echivalate prin procedeul \"mai iei de ici, mai pui colea\", dar de ele nu a auzit toată lumea. Ministrul Turismului, Elena Udrea, alias Kill Bill al politicii (cum le-o fi trecut prin cap să o numească aşa?), alias “blonda de la Cotroceni,” se joacă cu mintea oamenilor sau poate doar speră că lumea nu este mereu atentă la declaraţiile ei. Pe la începutul acestui an, ministrul Udrea a promis că nu mai puţin de 400 de creşe şi grădiniţe pentru copii vor fi finalizate până la sfârşitul anului. 400! Nici mai mult, nici mai puţin. Acum, că tot am ajuns la finalul anului, Udrea se laudă cu finalizarea a doar două grădiniţe. Daaar, revine cu promisiunea că anul viitor va construi alte 600!?! Înţelegeţi? Udrea are - cum altfel - şi o explicaţie pentru eşecul programului din acest an: constructorii care au participat la licitaţii nu au înţeles ce au de făcut. Greu de imaginat aşa ceva. Ministrul promisiunilor deşarte nu ni se pare caragialesc, pentru că personajele lui I.L. Caragiale aveau un oarecare farmec şi mult umor. Iar ea nu are. Nici farmec, nici umor… Decât să ni se repete triumfalist că România a scăpat de la naufragiu prin austeritatea sălbatică dictată de un cabinet de portocalii şi e pe creştere, mai bine ar învăţa o dată pentru totdeauna să nu mai mintă. Pentru că minciuna nu umflă economia… Poate doar nasul… Dar şi pentru asta există chirurgie estetică!