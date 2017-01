Udrea a rupt PMP în bucățele

09:30:04 / 18 August 2014

verdict

Categoric este o femeie desteapta,daca l-a adus pe basescu in pragul divortului,si a reusit sa-l influenteze in atatea hotarari decisive pt. tara,inseamna ca-l are pe necuratul in ea si face ce vrea din barbati. Nu vedeti ca si limbuta a luat atitudine ? probabil la indemnul mariei basescu!