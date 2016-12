Udrea, acuzată de ANAT că este preocupată doar de propria imagine

Ministrul Turismului a fost, ieri, ţinta atacurilor conducerii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), care, într-o conferinţă de presă, a acuzat-o pe Elena Udrea că se preocupă doar de imaginea personală şi nu a luat nicio măsură prin care să încurajeze turismul. „Noi am venit, începînd din februarie, la Ministerul Turismului cu o serie de propuneri dar, pînă în prezent, nu s-a luat nicio măsură prin care să se încurajeze agenţiile de turism. Propunerile au fost înaintate şi în februarie, în martie am fost să vorbesc cu conducerea ministerului, dar a rămas aşa cum am stabilit, adică nu s-a întîmplat nimic”, a spus vicepreşedintele ANAT, Alin Burcea. El a adăugat că Ministerul Turismului a folosit sume mari pentru promovare necorespunzătoare şi a criticat modul în care ministrul Turismului îşi alege persoanele prin intermediul cărora să facă imagine destinaţiilor româneşti. El consideră că, prin comparaţie cu fosta conducere a turismului românesc, Udrea iese totuşi în avantaj: „Dacă ar fi să comparăm cu fostul minister, unu pe zero egal infinit!”. Atacurile lui Burcea nu au fost trecute cu vederea de ministrul Elena Udrea, care a precizat că tot ce a realizat vicepreşedintele ANAT ca urmare a mandatului de secretar de stat în Ministerul Turismului a fost să îşi construiască un bloc de apartamente în Neptun. „Mă bucură faptul că i-am dat ocazia lui Alin Burcea să identifice cîteva dintre problemele turismului românesc, lucru pe care nu a reuşit să îl facă, din păcate, timp de doi ani, cît a fost secretar de stat la Ministerul Turismului”, a declarat Elena Udrea.

„Agenţiile se străduiesc să aducă turişti într-o ţară fără brand şi fără imagine”

Tot în conferinţa de presă a ANAT, preşedintele Asociaţiei, Corina Martin, a declarat că ar fi bine ca promovarea turismului românesc să nu se mai facă de către Ministerul Turismului, ci de către un organism care ar trebui înfiinţat, respectiv Organizaţia Naţională pentru Turism. „S-a văzut în ultimii 20 ani cum a reuşit statul să promoveze turismul. În ultimul master plan pentru turism, pentru care s-a plătit o sumă interesantă, se prevedea ca Organizaţia Naţională pentru Turism să fie înfiinţată şi să se ocupe de promovarea României. S-ar putea ca şi acest master plan să nu fie primul, nici ultimul care va rămîne într-un sertar”, a afirmat Corina Martin. Conducerea ANAT a mai propus eliminarea limitării comisoanelor în cazul tichetelor de vacanţă atît pentru agenţii, cît şi pentru firmele emitente. De asemenea, reprezentanţii asociaţiei au propus ca vînzarea biletelor de tren să se facă şi prin intermediul agenţiilor de turism. O altă propunere a fost înfiinţarea în cadrul ministerului a unui departament care să se ocupe de turismul de afaceri. Conducerea ANAT s-a plîns şi de faptul că Ministerul Turismului nu a contribuit cu nimic la campania de identificare a zonelor deficitare din punctul de vedere al toaletelor publice. Tot conducerea ANAT mai solicită Ministerului Turismului să plătească agenţiilor trei euro pentru fiecare turist străin cazat în hoteluri de cinci stele. Prima pentru incoming ar urma să varieze între unu şi trei euro, în funcţie de clasificarea unităţii hoteliere. Astfel, pentru turiştii străini cazaţi la hoteluri de una - două stele, agenţiile de turism ar urma să primească de la Ministerul Turismului cîte un euro pe înnoptare. Pentru fiecare turist străin cazat la hoteluri de trei şi patru stele suma ar urma să crească la doi euro, în timp ce pentru cazarea la cinci stele se vor plăti cîte trei euro. „Pînă acum nu s-a luat nicio măsură de sprijinire a agenţiilor de turism care fac incoming, acele maxim 15 - 17 agenţii care se străduiesc să aducă turişti străini într-o ţară fără brand şi fără imagine”, a declarat vicepreşedintele ANAT, Alin Burcea.