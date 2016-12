„Udrea ar putea să-l bată şi fizic pe Ponta“

08:36:34 / 18 Martie 2014

Udrea la inchisoare cu Basescu!

Elena Udrea este de o nesimtire iesita din comun. Cu cata inversunare a vorbit la miting! Ea, care impreuna cu Basescu a distrus tara si pe noi totodata. Problema este alta: bajbaiala lui Ponta. Ar trebui sa fie mai atent. Prostimea l-a votat pe Basescu, si-ar fi in stare s-o voteze pe Udrea, in situatia in care Ponta i-a dezamagit. Oamenii de rand, ii percep pe toti la fel.