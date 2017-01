Udrea atacă jurnaliştii pe blog

Ministrul Dezvoltării şi Turismului, Elena Udrea, şi-a schimbat imaginea blogului personal, precizând că doreşte să comunice pe internet din ce în ce mai mult în contextul în care jurnalismul în România nu mai are, potrivit liderului PDL Bucureşti, legătură cu principiile acestei meserii. Ministrul explică de ce nu poate lipsi din blogosferă: “De prea multe ori numele meu apare în ştiri de presă, în context negativ, iar eu nici măcar nu sunt întrebată cum comentez acele aşa-zise informaţii. Nu sunt jurnalist, dar din ce ştiu eu despre journalism, ce se întâmplă în România, acum, numai cu principiile acestei meserii nu are legătură… Tot foarte adesea sunt pusă în faţa faptului împlinit, ori asociată absolut halucinant cu afaceri dubioase cu care nu am nimic de a face”. Liderul PDL subliniază că sunt foarte multe lucruri ce ţin de activitatea ei care nu sunt date publicităţii, “din simplul motiv că sunt realizări, informaţii pozitive deloc senzaţionale, deşi infinit mai importante decât eterna ştire de tip “cum s-a mai îmbrăcat Udrea azi””. Ea adaugă că şi-a modificat şi aspectul paginii personale de Facebook, menţionând că îşi va prezenta proiectele îndeosebi online.