Udrea blochează Mamaia

Curtea de Apel a anulat Hotărârea Consiliului Local Municipal (HCLM) Constanţa 302/2009 de aprobare a planului urbanistic zonal (PUZ) al staţiunii Mamaia. Cu alte cuvinte, începând de ieri, litoralul este la picioarele Elenei Udrea sau, altfel spus, Elena Udrea este noul primar al litoralului românesc, pentru că, aşa cum declară chiar ea, „vrea să impună un anumit concept şi o anumită strategie de dezvoltare a litoralului”. În toată această nebunie privind cine şi ce decizii trebuie luate pentru dezvoltarea turistică a litoralului, Udrea are şi momentele ei de sinceritate, cam puţine, ce-i drept. „Este foarte greu pentru minister, neavând nicio competenţă, să se lupte cu primarii din staţiunile de pe Litoral”, a declarat Udrea. Se pare că aceasta a uitat complet de principiile descentralizării, după care spune că se ghidează PDL în tot ceea ce face, şi face tot ce-i stă în putinţă pentru a duce decizia privind litoralul în pixul propriu. Revenind la anularea PUZ-ului staţiunii Mamaia, trebuie precizat faptul că Udrea s-a folosit de instituţiile statului, unde oamenii sunt numiţi politic, pentru a anula o hotărâre a Consiliului Local Constanţa, votată de consilieri aleşi prin vot de constănţeni. Faţă de această situaţie, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat că Elena Udrea a fost cât se poate de convingătoare, la mijlocul lunii aprilie, când la Constanţa a declarat că s-a construit prea mult în staţiunea Mamaia. „O felicit pe madam Udrea pentru că a reuşit să blocheze dezvoltarea staţiunii Mamaia, staţiune care îi generează un sentiment de oftică şi de invidie îngrozitor de mare. Îi felicit pe toţi care, lucrând în Mamaia sau câştigând de pe urma turiştilor, au avut iniţiativă şi l-au votat pe Băsescu în noiembrie 2009, ştiind că o va pune pe madam Udrea ministresă. Eu am luptat cât am putut cu madam Udrea, am luptat cât am putut cu Băsescu, am arătat cum trebuie să se dezvolte staţiunea Mamaia, dar dacă aşa au votat constănţenii, acesta este rezultatul: nu va mai fi probabil niciun fel de investiţie în staţiunea Mamaia, pentru că aşa doreşte madam Udrea”, a declarat Radu Mazăre.