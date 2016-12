Udrea cântă aceeaşi arie: fără Băsescu, PDL e mort

Zilele trecute, deşi încă era prins în corzi cu ale sale sute de hectare de teren agricol, şeful statului dădea de pământ cu actuala conducere a PDL, considerând că este atât de slabă încât nu a fost în stare decât să scoată din colbul sertarelor decât lideri prăfuiţi, pe care intenţionează să-i arunce în cursa alegerilor de anul ăsta. Cei din PDL au tăcut mâlc, ca de obicei. În schimb, în ajutorul locatarului de la Cotroceni a sărit „pupila” lui, alias Elena Udrea, care are, de ani de zile, o slăbiciune pentru Băsescu. Prietenii ştiu de ce. Acum, Udrea pledează pentru unificarea dreptei înainte de europarlamentare, însă… doar sub oblăduirea lui Băsescu. Ea a spus că îşi doreşte să devină preşedinte, după mandatul lui Băsescu, cineva din zona centru-dreapta care să ducă mai departe proiectele începute de actualul şef al statului: „Nu cred că avem o şansă să continuăm la Administraţia Prezidenţială cu un preşedinte din rândul partidelor de centru-dreapta dacă nu construim un singur vehicul politic şi dacă nu venim cu un singur candidat care să fie în stare să aducă voturi şi care să fie şi în parteneriat cu preşedintele Traian Băsescu“. Cum altfel? Dintre toţi pedeliştii, ea este singura persoană care susţine că fără Băsescu totul “e pustiu”. De-a lungul timpului, ea a urecheat, în tandem cu Băsescu, actuala conducere PDL pentru modul în care se iau (sau nu) unele decizii. Tocmai de aceea, mulţi o vedeau plecată demult din PDL. Reacţia ei de acum are o singură explicaţie plauzibilă: Udrea aşteaptă momentul propice sau binecuvântarea… cuiva pentru a trece în gruparea politică năşită de Traian Băsescu, special creată pentru a funcţiona drept vehicul politic pentru unii şi alţii.