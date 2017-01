Udrea cere hotelurilor să aibă grijă de calitatea serviciilor, anunţînd controale

Ministrul Turismului, Elena Udrea, le-a cerut proprietarilor de hoteluri şi pensiuni să fie atenţi la preţurile pe care le practică şi să aibă grijă de calitatea serviciilor pe care le oferă, anunţînd inclusiv controale. Elena Udrea a spus că ministerul pe care-l conduce a făcut foarte mult pentru proprietarii de hoteluri şi pensiuni, prin adoptarea ordonanţei tichetelor de vacanţă. „Aş cere acum acestor operatori de turism să fie foarte atenţi la preţurile pe care le practică şi să fie atenţi la calitatea serviciilor pe care le au. Am făcut un prim pas în acest parteneriat şi nu am început să ne exercităm atribuţiile de control, ci am înţeles că au probleme mari, că nu au fost sprijiniţi timp de 20 de ani, iar atunci am venit şi noi să-i ajutăm”, a spus ministrul. Acesta a adăugat că, după ce “ministerul a dat dovadă de bunăvoinţă”, urmează faza a doua a parteneriatului, aceea de control. “După o dovadă de bunăvoinţă, ca aceea pe care am dat-o sprijinind legea tichetelor de vacanţă, acum cred că este cazul ca partenerii noştri din turism să dea dovadă de tot atîta bunăvoinţă şi interes pentu dezvoltarea turismului românesc şi să aibă grijă de calitatea serviciilor, pentru că intrăm în faza a doua a colaborării noastre, şi anume aceea de control”, a afirmat Udrea. Amintim că, la finele lunii ianuarie, ministrul Turismului, Elena Udrea, avertiza hotelierii de pe litoral că trebuie să scadă tarifele şi să ia măsuri pentru creşterea calităţii serviciilor pentru că altfel numărul turiştilor va scădea.