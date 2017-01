Udrea, despre reacţiile la dezvăluiri: Arată teama pe care o generează SRI celor cu secrete în dulap

Elena Udrea a scris, astăzi, pe Facebook, despre reacţiile pe care le-au produs dezvăluirile sale făcute în urmă cu o zi, ea arătând că s-a creat panică, pentru că ”a acuzat un general de serviciu secret” şi asta arată ”teama pe care o generează SRI-ul celor cu secrete în dulap”. Elena Udrea a afirmat că ”a văzut reacţiile şi poziţionările unor comentatori publici, dar şi a unor "acoperiţi din presă" după afirmaţiile, pe care şi le asumă total, pe care le-a făcut în interviul de la Hotnews” şi a adăugat că doreşte să facă trei comentarii scurte. Ea a menţionat că, ”de regulă, când apare un denunţ împotriva unui politician, acesta este fie constatat deja vinovat, fie se spune, corect, justiţia să cerceteze”. ”Când au apărut dezvăluiri despre Florian Coldea (şeful SRI), unii m-au atacat pe mine şi au încercat să îl declare deja nevinovat, înainte de orice acţiune a justiţiei”, a completat Udrea. Ea a mai spus că ”putem acuza un parlamentar, un ministru, un Prim-Ministru sau chiar un Preşedinte fără probleme”, dar,, ”când am acuzat un general de serviciu secret, s-a creat panică!”. ”Această reacţie arată teama pe care o generează SRI-ul celor cu secrete în dulap, politicieni, presă etc”, a concluzionat deputatul PMP. Elena Udrea mai spune că ”Justiţia va fi cea care va dovedi dacă denunţul să va fi confirmat de dovezi”. ”Eu am spus ce ştiu şi voi dezvolta afirmaţiile din denunţul penal în faţa anchetatorilor. Personal, mă aştept la absolut orice, înscenări, "dezvăluiri", fotografii etc., pentru că acum vor dori şi mai mult să-mi închidă gura. Important este să fim conştienţi de pericolul uriaş al acestui moment: puterea totală în mâna unui om despre care nu se ştie mai nimic în spaţiul public, dar care deţine secretele tuturor”, a menţionat Elena Udrea, pe Facebook.