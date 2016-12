Udrea: După trei luni în arestul central, şi caracterele puternice declară ce vor anchetatorii

Elena Udrea a declarat, astăzii, că îşi reproşează multe, că fiecare răspunde pentru ceea ce face şi a arătat că înţelege denunţurile făcute împotriva ei, precizând că după trei luni în arestul central, şi caracterele mai tari cedează şi declară ceea ce vor anchetatorii să audă. "S-a creat o situaţie în care, astăzi, cine face un denunţ este răsplătit extrem de bine, fie şi fraudulos dacă este denunţul, chiar dovedit fraudulos, aşa cum este acum, personajul beneficiază de măsuri preventive extrem de uşoare, control judiciar sau nici nu se mai ia măsura, iar atunci oamenii cu caractere slabe sunt tentaţi. Pe de altă parte, după trei luni de arest preventiv în arestul central, probabil că şi caracterele mai tari ajung să mintă şi ajung să declare anchetatorilor ceea ce aceştia vor să audă", a spus Elena Udrea, la finalul şedinţei de la instanţa supremă în care s-a judecat cererea DNA de arestare preventivă a sa în dosarul "Gala Bute". Întrebată cum comentează o afirmaţie dintr-un denunţ potrivit căreia ar fi primit, sub formă de mită, o masă în oraş, Udrea a răspuns: "Cum să spun, e jenant, e de toată jena să spui că putea cineva, la doi ani după ce luase mită, să-mi plătească o masă mie. Măcar bani de-o masă aveam şi eu. S-a demonstrat asta, au fost înregistrările care au fost puse la dosar şi care au arătat presiunile pe care le făcea denunţătoarea asupra celorlalţi să spună la fel ca ea. Dar este jenant să spui că, după doi ani de zile, după ce ai dat nişte bani, că ai stat să-i plăteşti o masă Elenei Udrea. Chiar de-o masă aveam bani". Întrebată în legătură cu condiţiile din arestul central, Elena Udrea a spus că nu ştia cum sunt acestea, precizând că este o problemă nu numai pentru ea, ci şi pentru cei care sunt acolo. "Eu astăzi nu sunt acolo, acolo sunt oameni care e posibil să fie declaraţi nevinovaţi, ce se va întâmpla cu ei? Stau în nişte condiţii inumane. Pedeapsa este privarea de libertate, nu umilirea unui om, nu dezumanizarea, nu îmbolnăvirea lui, nu moartea. Nu m-am gândit la asta. Nu am nicio vină, până la urmă tot guvernele sunt de vină. Îmi era şi jenă acolo să le spun oamenilor, să vorbesc cu ei despre condiţii, câtă vreme am făcut parte dintr-un guvern care n-a făcut nimic pentru a îmbunătăţi condiţiile acestea. Deci, cei care sunt, la un moment, parte a guvernării n-au voie să se plângă de ce-i acolo, pentru că şi din cauza noastră sunt condiţiile care sunt acolo, condiţii în care nu stau numai arestaţii, ci şi poliţiştii care lucrează acolo", a mai spus Elena Udrea.