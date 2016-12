Udrea, făcută „praf” în presa engleză

Imaginea celui mai „popular” ministru din Guvern a fost făcută ţăndări, ieri, de presa din străinătate. Potrivit ediţiei electronice a The Sunday Times, „o parte din fondurile UE pentru România, una dintre cele mai sărace ţări din Uniune, au fost încredinţate Elenei Udrea, un ministru care a pozat în reviste mondene în lenjerie intimă şi care este implicată în scandaluri de corupţie. Elena Udrea, un parlamentar în vârstă de 36 de ani, căsătorită cu un controversat om de afaceri local, a primit în cadrul Guvernului român portofoliul Dezvoltării regionale”. Udrea, „care a pozat în bikini”, scrie publicaţia britanică în articolul intitulat „Da, doamnă ministru, aveţi un portofoliu mare”, va administra un buget de circa 3,6 miliarde de euro pentru dezvoltarea locuinţelor, infrastructurii şi turismului în România. Totodată, o anchetă parlamentară, declanşată împotriva ei în timp ce deţinea funcţia de ministru al Turismului, a recomandat deschiderea unei anchete penale pe numele acesteia pentru utilizarea fondurilor publice. Udrea a respins acuzaţiile pe care le consideră motivate politic, iar procurorii au decis că acestea sunt nefondate. Ea s-a afirmat ca o protejată a preşedintelui Traian Băsescu şi insistă că relaţia lor este „strict profesională”, adaugă publicaţia britanică. După acest atac, Elena Udrea a respins, ieri, printr-un drept la replică, afirmaţiile apărute în presa internaţională, arătând că nu a pozat în lenjerie intimă, nu a fost implicată în scandaluri de corupţie şi că nu a avut „acces privilegiat” la fonduri publice. Udrea face referire la trei articole transmise săptămâna trecută de EUobserver, UPI şi The Sunday Times, sub titlurile „Un ministru controversat, peste fondurile UE în România”, „Controversata Românie alarmează UE” şi „Da, doamnă ministru, aveţi un portofoliu mare”.