Udrea își cere scuze din spatele gratiilor

După ani de zile în care a lăudat pe oriunde a apucat și când a avut prilejul "Justiția independentă" despre care afirma că a fost făurită în timpul mandatelor fostului ei protector, Traian Băsescu, Elena Udrea se dezice de propriile afirmații. Într-un mesaj postat vineri pe pagina sa de Facebook, "blonda de la Cotroceni" își recunoaște "eroarea uriașă": "Îmi cer scuze pentru eroarea uriaşă de a fi crezut în Justiţia făcută cu implicarea SRI. Îmi cer scuze pentru că ani de zile am apărat sistemul şi nu am înţeles că orice victimă colaterală acceptată înseamnă uciderea democraţiei. Îmi cer scuze tuturor celor cărora le-am ignorat dreptul de a fi consideraţi nevinovaţi până la pronunţarea unei instanţe, ca şi celor condamnaţi cărora le-am negat dreptul de a contesta independenţa Justiţiei înainte de a-i lăsa să ne arate argumentele lor". Textul a apărut la nici o zi după ce magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis ca Udrea să rămână în spatele gratiilor în dosarul "Gala Bute", în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și spălare de bani. Magistrații au respins astfel contestația Elenei Udrea la decizia prin care i s-a respins, pe 10 aprilie, cererea de a fi eliberată din celula Poliției Capitalei. Amintim că la începutul acestui an, imediat după ce a aflat că este anchetată de procurorii DNA, Elena Udrea a lansat mai multe atacuri furibunde la adresa lui Florian Coldea, la acea vreme directorul interimar al Serviciului Român de Informații, și a Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, pe care îi acuza, printre altele, că au o influență uriașă asupra anumitor judecători ce au ajuns să dea soluții în dosare la comandă.