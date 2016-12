Udrea îl bate pe Băsescu... pe Facebook

Pe reţeaua de socializare Facebook, devenită, mai nou, populară printre politicienii români preocupaţi mai mult de imaginea lor decât de interesele poporului, a intrat şi preşedintele Traian Băsescu. Însă şeful statului nu se bucură de prea multă simpatie în rândul fanilor, acumulând doar 1.000 de prieteni, deşi are două conturi deschise. Băsescu este bătut la numărul de prieteni pe Facebook de fosta sa consilieră şi actual ministru al Turismului, Elena Udrea, care are de trei ori mai mulţi fani şi pe pagina sa îşi promovează, de regulă, blogul său. Nici premierul Emil Boc nu se prea bucură de popularitate pe Facebook, având doar 62 de fani şi aflându-se la coada clasamentului, spre deosebire de foştii premieri Adrian Năstase şi Călin Popescu Tăriceanu, care au fiecare 4.600, respectiv 1.229 de fani. Boc are mai puţini prieteni şi decât Marian Vanghelie, care a adunat pe o pagină 643 de prieteni. Exemplul politicienilor cu pagini pe Facebook poate continua cu Crin Antonescu, Mircea Geoană, Victor Ponta şi fostul candidat la prezidenţialele din 2009, Remus Cernea.