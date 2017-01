Udrea nu candidează pentru șefia partidului său

Președintele PMP Elena Udrea a anunțat astăzi că, „cel mai probabil”, nu va mai candida la funcția de președinte al formațiunii, la congresul partidului, din luna februarie. Întrebată dacă va mai candida la congresul partidului pentru funcţia de preşedinte, Udrea a răspuns: ”Cel mai probabil nu mai candidez la funcţia de preşedinte al partidului". Întrebată care a fost motivaţia pentru care nu va mai candida la funcţia de preşedinte, Udrea a răspuns: "Nu am spus că nu mai candidez, am spus că cel mai probabil «nu». Astăzi am luat decizia să mutăm congresul, să vedem până atunci". Ea a susținut că, indiferent din cine va fi formată noua conducere a PMP, noii lideri trebuie să vină cu o viziune "care să conţină strategia de partid de opoziţie". "E congres pe data de 8 februarie, vom vedea atunci cine se înscrie în competiţe, important este ca viitoarea conducere a partidului, indiferent din cine va fi formată, ea să vină cu o viziune care să conţină o strategie de partid de opoziţie, suntem singurul partid de opoziţie la o guvernare PSD-PNL. Constatăm că astăzi toată lumea este la putere: PSD prin Guvernul Ponta şi PNL prin domnul Iohannis", a adăugat Udrea. Data inițială a congresului PMP era 21 martie.