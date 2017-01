Udrea nu recunoaşte că discută cu Mazăre

Secretarul executiv al PD-L, Elena Udrea, nu recunoaşte că vorbeşte cu primarul Constanţei, Radu Mazăre, însă a confirmat ieri, pe blogul personal, că s-au cunoscut, în urmă cu mai mult de un an, la aniversarea unui prieten comun. \"Referitor la declaraţia lui Radu Mazăre despre mine, deşi iniţial nu am dorit să fac niciun fel de comentariu pentru că nu ţin să adaug la o gălăgie artficial creată în cazul Constanţa, faţă de felul în care ea a fost preluată şi interpretată, mă văd obligată să precizez: nu am avut şi nu am, nici des, nici rar, niciun fel de discuţii cu domnul Mazăre\", spune Udrea. În acelaşi post de pe blogul personal, secretarul executiv al PD-L susţine că respectă votul pe care l-au dat constănţenii şi că îşi doreşte ca toţi democrat-liberalii din Constanţa \"să pună partidul mai presus de interesele PSD\". Elena Udrea a făcut aceste afirmaţii după ce primarul Constanţei a declarat, în urmă cu două zile, că o apreciază pe Elena Udrea ca om politic şi consideră că este un lucru bun ce face ea în cadrul filialei PD-L Constanţa. Elena Udrea coordonează, împreună cu Valeriu Stoica, activitatea filialei PD-L Constanţa. Secretarul executiv îl susţine în fruntea filialei pe Ion Popescu, preşedintele interimar al organizaţiei judeţene, şi a fost de acord cu măsurile luate de Biroul Permanent Judeţean de excludere a 23 de membri, acuzaţi că ar face jocurile PSD.