Udrea nu se încumetă încă să candideze la Preşedinţie

Pedeliştii au puţine membre de vază prin partid cu care să se mândrească. Printre amazoanele lor politice se numără Elena Udrea, un soi de politician cu pretenţii de intelectual. Joi seară, fiind invitată la o emisiune televizată, proaspăta “fermieră” a fost întrebată dacă are intenţia să candideze la Preşedinţie. Udrea a spus că, în acest moment, nu are un asftel de plan. Ea a adăugat însă că, în cazul în care din sondaje ar reieşi că are, din partea PDL sau a dreptei, cel mai mare potenţial, „aceasta ar fi o condiţie“. E drept că, în urmă cu ceva luni, admitea că „orice politician care vrea să aibă carieră se gândeşte să candideze la un moment dat la Preşedinţie ca fiind cel mai înalt obiectiv la care poţi ţinti“. Deci, undeva prin cotloanele minţii, această ţintă există, doar că este pândit momentul propice sau binecuvântarea… cuiva. În emisiunea cu pricina de joi seară, Udrea a mai spus că, în opinia ei, PDL nu are, în acest moment, un candidat care să intre la prezidenţiale în turul doi. Ea a adăugat că rezultatul prezidenţialelor depinde şi de implicarea lui Traian Băsescu. Avem o rugăminte: hai să nu mai pronunţăm cuvântul „ipocrizie“ în casa spânzuratului! Nu de alta, dar ridicolul nu a fost încă scos în afara legii.