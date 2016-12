Udrea recurge la manipulări băsiste ieftine

JOACA DE-A ECONOMIA Pe eşichierul politic s-a iţit un nou analist manipulator. Este vorba, de fapt, de un traseist politic care a fost mutat disciplinar la partidul prezidenţial, PMP. Nu trecem în revistă toate partidele pe la care şi-a făcut veacul, ci menţionăm doar PDL, o formaţiune politică ce a reuşit „performanţa” de a urca TVA-ul la 24% şi a ne transforma în adevăraţi „economişti” după ce a tăiat salariile şi pensiile până la limita suportabilităţii. Între timp, salariul mediu pe economie s-a stabilizat şi românii au început să răsufle. E drept că încă nu e totul roz, dar nici dracul chiar atât de negru. Ei bine, analistul nostru de conjunctură nu se mulţumeşte doar cu politica de alcov, ci a trecut ieri, de Ziua Internaţională a Familiei, la prezentarea coşului zilnic al membrilor unei familii cu venituri MEDII: un cartof, o ceapă, jumătate de litru de lapte, un sfert de pâine, o jumătate de ou, o jumătate de felie de salam şi o jumătate de măr. Elena Udrea, căci despre ea vorbim, era însoţită de o femeie, pe nume Dana Ioan.

MANIPULARE DE ZILE MARI Nu ştim de ce a intrat doamna cu pricina în jocul politic al Elenei Udrea, dar vă vom arăta cum a încercat să manipuleze oamenii fostul ministru cu jumătăţi de adevăr. „Aveţi aici în faţă coşul zilnic al unei familii cu venituri medii din această ţară, iar doamna Dana Ioan este reprezentanta unei astfel de familii. Soţie şi mamă a doi copii, ea reprezintă un exemplu de familie din ţara aceasta care este obligată să trăiască cu ceea ce vedeţi în acest coş, în condiţiile în care doamna are un salariu 850 de lei pe lună, salariu MEDIU pe economie, are un soţ care nu lucrează, iar salariul pe care îl are dânsa e singurul venit din familie în afară de cei 42 de lei pentru fiecare dintre cei doi copii“, a explicat Udrea. După care a început să facă, aşa cum numai ea ştie, calcule per membru de familie, care cum mănâncă, ce mănâncă şi ce tragedie e în familia respectivă. În opinia Elenei, situaţia prezentată de ea este România reală. Udrea a invitat-o şi pe „doamna Dana“ să vorbească în faţa presei despre cum vede aceasta viaţa unei familii din România. După ce şi-a spus povestea şi a precizat că nu este membru PMP, femeia a fost întrebată de ziarişti dacă pe timpul Guvernului Boc o ducea mai bine. Ea a susţinut că locurile de muncă erau mai stabile şi exista „siguranţa zilei de mâine“.

MEDIU SAU MINIM NU E ACELAŞI LUCRU! Îi reamintim doamnei Udrea că 850 de lei reprezintă salariul minim pe economie şi nu MEDIU, salariu care era de 800 lei în timpul guvernării pedeliste. În prezent, salariul mediu de economie este de 2.298 de lei, faţă de 2.022 de lei, cât era la începutul lui 2012. Este evident că “Zmeul” Udrea şi-a luat viteză prea mare şi a cam sărit calul, aterizând în derizoriul unor viziuni de o toxicitate incredibilă. Şi dacă tot avem o ţară “de mâna a doua”, aşa cum spunea Traian Băsescu, era musai să avem o realitate second-hand, marca Udrea. Şi tehnicile folosite de ea în prezentarea aşa-ziselor realităţi româneşti se regăsesc în manualele de specialitate antimanipulare. Căci, nu-i aşa, dacă Băsescu le foloseşte cu succes, de ce nu ar face-o şi pemepista Udrea?