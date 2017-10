Udrea scapă de mai multe acuzaţii în dosarul Hidroelectrica

Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltării în Guvernul Boc, a fost chemată, vineri, la DNA, pentru a fi audiată într-un dosar mai vechi legat de Hidroelectrica, dosar de care se ocupa fostul procuror Mihaiela Moraru Iorga și care între timp a fost încredințat unui alt procuror. „Este dosarul care a fost la procurorul Mihaiela Moraru Iorga, cea care a spus că Laura Codruța Kovesi a făcut presiuni la ea să mă rețină, chiar dacă nu exista avizul de la Parlament“, a declarat Elena Udrea, la sosirea la DNA. Este vorba de un dosar deschis la DNA încă din 2015. În dosar e vorba de o presupusă mită de 5 milioane de dolari pe care Elena Udrea ar fi pretins-o de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu pentru a-i facilita un contract cu Hidroelectrica.

Interesant este că audierea Elenei Udrea la DNA a venit la nici 24 de ore după ce fosta mână dreaptă a lui Traian Băsescu a declarat în Comisia SRI a Parlamentului că statul paralel există și funcționează. Considerată una dintre principalele persoane care au contribuit la crearea binomului, Udrea și-a desființat propria creație. Fostul ministru a explicat că în perioada în care se afla la putere afla foarte multe informații din diverse zone și le transmitea mai departe fie către colegii din PDL, fie către președintele Traian Băsescu și tocmai din acest motiv a devenit indezirabilă pentru Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, și oamenii din Sistem. „E adevărat că există un interes economic al acestui stat paralel creat în România sub domnul Coldea, acum rezistând cu alți șefi. Da, există aceste interese economice care au dus la închiderea unor firme, arestarea unor oameni de afaceri. Există implicare în presă. A penetrat peste tot, clasa politică nu mai spun, astfel încât eforturile de aducere la normalitate sunt uriașe și nu știu cine e dispus și cine are forța să o facă“, a mărturisit Udrea. Fostul ministru susţine că este şi ea, la rândul ei, o victimă a sistemului paralel. Mai mult, ea a mărturisit că a povestit cu lux de amănunte despre ameninţările pe care le-a primit de-a lungul timpului. „Am povestit la cererea celor din comisie de ce cred eu că mi s-a întâmplat, și anume pentru că am intrat în conflict direct cu domnul Coldea și cu doamna Kovesi, dar în special cu Coldea“, a mai spus Udrea.

Și mai interesant este că, în urma acestor afirmații, Elena Udrea scapă de mai multe acuzaţii în dosarul Hidroelectrica, a anunţat avocatul fostului ministru al Turismului. Avocatul care o însoțea pe Elena Udrea a afirmat că procurorii DNA au restrâns acuzațiile în dosarul Hidroelectrica. Au rămas în schimb de lămurit aspecte ce țin de legea finanțării electorale a partidelor care era în vigoare la momentul faptelor, a mai spus avocatul.