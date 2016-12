Udrea se consideră discriminată

„VALOARE” Europarlamentarul Rovana Plumb o pune la punct pe fosta consilieră a lui Băsescu, Elena Udrea, pentru declaraţiile sale prefăcute conform cărora s-ar „simţi discriminată” în politică tocmai pentru că este femeie, deşi, spre deosebire de restul miniştrilor din guvern, ea are acces la cele mai multe fonduri europene şi are şi o influenţă mare în partid. Preşedintele organizaţiei de Femei a PSD crede că declaraţia ministrului PDL Elena Udrea este falsă având în vedere că guvernul din care face parte Udrea este cel care \"a lovit fără milă în femeile din România\". \"Faţă de cine se simte discriminată? Are salariu cu 15% mai mic decât colegii bărbaţi? A fost sărită de la promovare la merite egale cu ale colegilor bărbaţi? Mai mult, i-a fost tăiat cumva salariul cu 25%, aşa cum li s-a întâmplat femeilor care lucrează în sănătate sau educaţie?\", se întreabă şefa femeilor PSD. Ea îi recomandă ministresei de la Dezvoltare să vorbească despre discriminare \"cu o profesoară sau asistentă medicală care câştigă 8 sau 10 milioane de lei pe lună şi care, pe lângă faptul că are un salariu tot mai mic, nu se bucură de niciun fel de sprijin pentru creşterea şi îngrijirea unui copil\". \"Femeile sunt cu aprox. 30% mai sărace, dacă muncesc în sănătate, educaţie sau administraţie publică\", îi atrage atenţia Plumb fostei consiliere de la Cotroceni.

RECOMANDARE În final, social democrata le recomandă tuturor membrilor guvernului, în frunte cu Elena Udrea, să citească studiul realizat şi lansat recent de OFSD, intitulat \"Sărăcia e de gen feminin\", care demonstrează cu cifre „modul în care acest guvern a transformat femeile din România în victime ale crizei economice”.