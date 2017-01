Udrea se contrazice

În urmă cu ceva mai bine de o lună, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, declara chiar la Constanţa că autorităţile locale nu ştiu să facă proiecte, acesta fiind principalul motiv pentru care fondurile europene nu au fost alocate. La vremea respectivă, Elena Udrea uita să spună însă că sistemul birocratic din România şi sutele de condiţii pe care le impune Guvernul din care face parte sunt de fapt motivele pentru care autorităţile locale nu reuşesc să ajungă la fondurile europene controlate de ministere. Ieri, aceeaşi Elena Udrea şi-a revizuit declaraţia şi nu pentru că şi-a dat seama care sunt adevăratele probleme în ceea ce priveşte accesarea fondurilor, ci pentru că a intrat într-un nou capitol al scenariului cum să ajungi premier. Udrea a declarat că din totalul fondurilor disponibile prin Programul Operaţional Regional (POR), de 4,3 miliarde de euro, vor fi contractate în acest an trei miliarde de euro, iar suma plătită efectiv va fi de 500 de milioane de euro. De ce în acest an se pot accesa aceste fonduri care sunt la dispoziţia ministerului de mai bine de un an? Este o întrebare la care Elena Udrea nu are cum să răspundă, pentru că va fi nevoită să spună adevărul, adică să spună că funcţionarii din minister au blocat aceste fonduri. Aceeaşi Elena Udrea ar trebui să le explice autorităţilor locale de ce se percepe în continuare TVA pentru proiectele europene, când ea afirma tot la Constanţa, în urmă cu mai bine de o lună, că face demersuri să elimine acest impediment.