Udrea se vrea primă doamnă și președinte

Elena Udrea nici nu și-a depus, oficial, candidatura la Președinție și deja visează că deține funcția cea mai înaltă în stat. Planurile ei nu se opresc aici, însă, pentru că a declarat că tot ea va deveni și prima doamnă. Cu această ocazie, jurnaliștii nu au ezitat s-o întrebe cum se înțelegea cu soția actualului șef al statului, Maria Băsescu. „O relaţie normală de respect, este prima doamnă a ţării, este soţia preşedintelui țării, este mama Ioanei şi a Elenei Băsescu, cu care am relaţii bune. Nu ştiu dacă ne-am văzut de foarte multe ori în aceşti 10 ani. Pot să o spun deja că a fost o primă doamnă de care am avea nevoie în România. Din noiembrie încolo, eu o să fiu şi prima doamnă, şi preşedinte“, a spus, râzând, Udrea. Șefa PMP a mai declarat că are o legătură specială cu Băsescu, pentru că se cunosc de un deceniu. „Relația nu este mai personală decât cea a Ancăi Boagiu sau a Sulfinei Barbu, ori a lui Emil Boc. Eu sunt doar un colaborator al preşedintelui care a stat 10 ani alături de el şi nu am cedat stresului sau greutăţilor pe care le-am întâmpinat ca susţinător al său. Deci, nu mai personal decât atât, pentru că nu mi-am permis să îi cer să semneze pentru mine, m-am mulţumit că a spus că mă susţine“, a declarat Elena Udrea.