Udrea, urmărită penal pentru deturnarea a 1.000.000 de euro?

O posibilă candidatură a Elenei Udrea la prezidențiale nu pare a fi o idee bună. Nu pentru că nu ar putea să se bată în voturi cu alți competitori la această funcție, ci pentru că manevrele pe care le-a făcut în timpul mandatului său de ministru al Turismului vor ieși la iveală ca ciupercile după ploaie. Chiar dacă s-a urnit extrem de greu și fără foarte multă vâlvă, DNA a pornit urmărirea penală în cazul „Galei Bute“, pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) a alocat, în timpului mandatului Elenei Udrea, un milion de euro, plus încă un milion de euro din fonduri europene. Cercetările procurorilor au intrat în linie dreaptă și infracțiunile din MDRT, ținute foarte bine la dos până acum, ies una din alta precum păpușile rusești. În faţa procurorilor și la sfatul avocaţilor, cercul de încredere s-a spart. „Da, am fost întrebaţi la DNA și am povestit cum ministrul Udrea a cerut în mod repetat în ședinţe să finanţăm gala de box!“, arată o informaţie obţinută de „Gazeta Sporturilor“, în urma unei investigații realizate de Mirela Neag și Cătălin Tolontan. Aceștia au dezvăluit că, în continuare, dosarul este ţinut din scurt și extrem de secret. Procurorul de caz lucrează cu foarte puţini colaboratori. Doi comisari judiciari de superîncredere. Și îi raportează direct doar lui Kovesi. „Numai lui Kovesi“, insistă cineva care cunoaște derularea evenimentelor. Pentru șefa DNA, dosarul Udrea-Bute este unul crucial, după cum arată „Gazeta Sporturilor“. „Ultimele audieri nu au fost de speriat, dar s-a insistat pe implicarea șefilor și pe aflarea celor care au pus la cale mecanismul”, povestesc oamenii. Prima oară nu se făcuse așa. Dimpotrivă. “Nu se insistase aproape deloc pe rolul Elenei Udrea”, spune o sursă a ziarului. Dosarul fusese practic închis și urma trimiterea în instanţă doar cu Rudel Obreja inculpat. După ancheta insistentă a „Gazetei Sporturilor“ și la intervenţia nervoasă a lui Kovesi, soluţia a fost infirmată în decembrie 2013. Procuroarea care o albise pe Udrea a fost umilită public chiar de DNA, împinsă să plece și dosarul s-a reluat imediat. „Elena Udrea a fost cea care a insistat să se finanţeze Gala Bute, dar a avut grijă să nu semneze nimic“, confirmă o sursă, care o indică pe Udrea ca fiind șefa „Galei Bute“.