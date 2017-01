Udrea visează iar să ajungă la Cotroceni

Deputatul traseist Elena Udrea, transferată disciplinar la partiduleţul marinarului de la Cotroceni, are vise mari. După ce va da piept cu europarlamentarele şi va croşeta covorul ce va fi întins în faţa Cotroceniului când „fermierul” ei preferat îşi va fi terminat mandatul, ea vrea să ia în calcul candidatura la prezidenţiale. Poate doar dacă Elena Udrea şi-ar fi vopsit părul în verde, schimbarea de... nuanţă ar fi dat naştere la ceva reacţii. Aşa, însă… Din declaraţiile ei de până acum s-a văzut clar că pemepiştii băltesc în aceeaşi plafonare specifică anumitor partide care deplâng soarta românilor, dar nu au niciun proiect salvator. Ba mai mult, vorbesc de salarii şi pensii, însă pe vremea când erau în PDL au încurajat exodul celor peste două milioane de români care nu mai puteau de atâta “Să trăiţi bine!”, au permis ca flagelul corupţiei să dospească şi să ne arunce într-un top nemeritat şi ne-au umplut de scandaluri politice. Acum se înghesuie care mai de care să participe la prezidenţiale. Poate, dacă nu am trăi în România, candidaturile de genul Udrea, Predoiu, MRU sau, mai grav, Daniel Morar ne-ar lăsa indiferenţi. Dar trăim aici şi lupta pentru ciolan ne îngrozeşte.