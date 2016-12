Udrea vorbeşte şi despre cazul Hayssam

Păstrătoare a bileţelelor prezidenţiale şi lansatoare de zvonuri pe vremea în care era consilier la Cotroceni, Elena Udrea nu se dezice de vechile apucături nici acum, când este ministru, şi încearcă să dea impresia că le ştie pe toate, la fel ca şi “tătuca” PD-L, care a format-o… politic. Dacă, în ultimele zile, subiectul Hayssam fusese trecut în plan secund de dezbaterile privind “facerea” bugetului naţional pentru anul în curs, blonda prezidenţială a încercat, ieri, deturnarea atenţiei publice de la subiectul central al ultimelor zile cu afirmaţii-şoc legate de faptul că jurnalista Marie Jeanne Ion ar fi ştiut că urma să fie răpită în Irak şi că ar fi acceptat scenariul pentru notorietate. Mai mult, Udrea a încercat să dezlipească de Traian Băsescu imaginea lui Hayssam, susţinând că sirianul era un apropiat al PSD şi al familiei jurnalistei şi că totul a fost pus la cale de Omar Hayssam pentru a intra în graţiile portocaliilor prospăt ajunşi, pe atunci, la putere. \"Omar Hayssam fusese arestat prin noiembrie 2004. A sperat că prin această acţiune, chipurile răpim nişte ziarişti români şi apoi mă implic eu, Omar Hayssam, în a-i aduce înapoi, uite, intru în graţiile puterii şi nu mai am probleme cu justiţia. Nu a fost să fie aşa, iar răpirea s-a transformat în ceva foarte serios şi foarte tragic\", a declarat Elena Udrea. În replică, Marie Jeanne Ion a declarat că i se pare \"jignitor\" că adevărul este răstălmăcit şi folosit pentru motive politicianiste şi de imagine. \"Nu pot să înţeleg insistenţa unor oameni de a redeschide nişte răni vechi şi dureroase din viaţa altora. În toţi aceşti cinci ani care au trecut de la evenimentele respective am încercat să le tratez jurnalistic, în ciuda zvonurilor, şi nu am făcut absolut nicio speculaţie incriminatoare la adresa niciunei persoane. Nu mi-am permis aşa ceva. Nu eu am apărut în emisiuni televizate căutând faima şi imaginea, ci alţii care se încăpăţânează să lanseze tot felul de scenarii fanteziste pe acest subiect\", a declarat Marie Jeanne Ion. La rândul său, tatăl jurnalistei, senatorul PSD de Buzău Ion Vasile, a anunţat că a avut o discuţie cu Udrea în care i-a cerut acesteia să recunoască public faptul că \"a fost luată de val\" când a făcut declaraţii legate de răpirea jurnaliştilor în Irak. El a spus că, în calitatea sa de membru al Guvernului, Elena Udrea trebuie să furnizeze informaţii corecte, având în vedere impactul pe care declaraţiile sale îl pot avea asupra opiniei publice. Amintim că, după scandalul răpirii jurnaliştilor români, Omar Hayssam a fost condamnat în lipsă, definitiv, în 2008, la 20 de ani de închisoare, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Hayssam este urmărit general naţional şi internaţional, în baza unui mandat de arestare preventivă emis în lipsă de către Curtea de Apel Bucureşti.