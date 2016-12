Udrea vrea alegeri interne în PDL, Boc joacă rolul de lider

Premierul Emil Boc a visat într-o noapte că este un “lider de sacrificiu” şi că el va salva România. Ce are Boc de sacrificat? Funcţia de premier e relativă, iar cea de lider de partid e de formă pentru că uneori dă impresia că a fost pus în această postură împotriva voinţei sale. Funcţia de lider nu-i este recunoscută nici de Băsescu, nici de cei mai mulţi pedelişti care nu contenesc să-i submineze autoritatea. Vocaţia lui Boc este de executant, nu de lider. Mai nou, şi blondele din partid îi arată obrazul şi îl trag de urechi că e prea slab. Probabil că asta înţelege el prin lider “de sacrificiu”. După şedinţa conducerii pedeliste de luni noaptea, care a durat circa şase ore, premierul Emil Boc, preşedinte al PDL, a încercat să schimbe tonul şi să pară şi el mai… lider. Boc a declarat că începe “un moment zero” în care orice europarlamentar, parlamentar sau demnitar al partidului care iese din limitele statutului va suporta rigorile prevăzute în document. Brrrr… Mai mult, el îi avertizează pe pedelişti că deciziile partidului trebuie respectate şi nu trebuie să existe poziţii contrare PDL. Apoi, şeful de formă al PDL a spus că, în marea şedinţă tensionată din toiul nopţii, s-a făcut o analiză a guvernării, el menţionând că beneficiarii actualelor măsuri de austeritate vor fi, în 2012, democrat liberalii şi cei care susţin Guvernul, pentru că ţara va fi scoasă din criză!?! Ce nu a spus Boc despre “terapia de grup” de luni noaptea a fost faptul că mai mulţi lideri ai PDL au spus că este nevoie de o reformă a partidului şi o remaniere şi au reiterat cererea ca până pe 1 septembrie premierul să vină cu un plan de restructurare şi o analiză pe miniştri. Elena Udrea a propus alegeri interne în PDL în cursul acestui an pentru toate funcţiile importante din partid. Potrivit unor surse participante la “terapie”, propunerea deputatului Sulfina Barbu privind o conducere interimară a partidului nu a avut susţinere, chiar adepţii ei bătând în retragere şi propunând, în schimb, atribuţii suplimentare pentru vicepreşedinţii partidului. “Greii” partidului au criticat această propunere referitoare la o conducere interimară, calificând-o drept “prostie”. Unii au apreciat că partidul nu mai are viaţă şi că în partid a început o luptă internă, acest lucru observându-se în presă. Au fost opinii că parlamentarii vor să-i controleze pe miniştri sau că miniştrii ar trebui să-şi facă timp să se întâlnească cu fiecare parlamentar. Nu ne interesează ce fel de “lider de sacrificiu” este Emil Boc, însă doare al naibii că portocaliii de la guvernare au făcut din România o ţară de sacrificiu, aflată la cheremul incompetenţei lor şi şeful lor suprem de la Cotroceni! Aferim!