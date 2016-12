Udrea: ”Se simte lipsa lui Mazăre de la Primărie”

17:38:12 / 10 Iulie 2015

Reconciliere...

Radu Mazare a fost la inceput in PD, devenind deputat al acestui partid...in 1991 era la cutite cu comunistii lui Iliescu, combatand feroce impotriva confiscarii momentului dec. '89...vremurile au trecut si iata-l pesedist, apoi in necazuri cu Trinomul blestemat...contrele cu Udrea au existat, fiecare in parte avand dreptate, astazi Udrea a facut pasi spre reconciliere, aratand neajunsurile cu care se confrunta Constanta, judetul si Mamaia : lucruri reale care arata nu numai lipsa unui primar adevarat, ci si lipsa de implicare a guvernului Ponta-Naum, lipsa unui ministru al Turismului de talia Elenei Udrea...