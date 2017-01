UE anulează sancțiunile pentru producători petrolieri din Iran

Uniunea Europeană (UE) a scos două companii iraniene petroliere de pe lista sa de sancţiuni, prima acţiune de acest fel după ce marile puteri au încheiat luna aceasta cu Teheranul un acord în dosarul nuclear, relatează BBC News online.

Petropars Operation and Management şi Petropars Resources Engineering au argumentat că există suficiente dovezi în acest sens Firmele fac parte dintr-un grup care extrage gaze naturale de la Pars, în sudul Iranului. Trezoreria britanică a anunţat că o blocare a activelor nu se mai aplică celor două firme. Curtea UE a scos companiile de pe listă după ce Consiliul European nu a prezentat obiecţii în acest sens. Concomitent, Curtea a menţinut sancţiunile impuse altor două companii - Petropars Iran şi Petropars Oilfields Services -, din cauza numărului mare de acţiuni pe care le deţin în grupul din care fac parte, Compania Naţională iraniană a Petrolului. În contextul în care hotărârea de a scoate cele două companii de pe lista UE de sancţiuni impuse Iranului nu a avut nicio legătură cu recentul acord în domeniul nuclear, Pavani Reddy, directoarea asociată a cabinetului de avocatură Zaiwalla and Co Solicitors, şi-a exprimat speranţa ca "dezgheţarea" relaţiilor dintre Republica islamică şi Occident să ofere asigurări că firmele sale cliente rămân în afara listei de companii sancţionate.