UE ar putea elimina vizele pentru moldoveni

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat, vineri, la Chişinău, că UE ar putea elimina vizele de călătorie pentru cetăţenii moldoveni, dacă Guvernul R. Moldova combate corupţia, respectă standardele democratice şi reformează sistemul judiciar. ”Anul 2013 poate aduce R. Moldova integrarea economică în piaţa UE şi circulaţia fără vize. Vă mulţumesc pentru cuvintele calde adresate cu ocazia vizitei. Eu consider că R. Moldova este ca şi parte a UE. Vizita mea este un semnal de recunoaştere a reformelor pe care le implementaţi”, a declarat Jose Manuel Barroso, după întâlnirea cu premierul Vlad Filat. ”Astăzi am fost martori la semnarea a două acorduri financiare. Unul în domeniul sănătăţii, celălalt în educaţie. Am oferit, până acum, R. Moldova 122 de milioane de euro. Este cel mai mare ajutor oferit până acum unei ţări. Vreau să felicit toţi cetăţenii R. Moldova pentru eforturile pe care le fac pentru a contribui la implementarea reformelor. Perspectiva europeană pentru R. Moldova există, acum trebuie să ne concentrăm pe finalizarea reformelor”, a spus Barroso.

Premierul Vlad Filat a dat asigurări, la rândul său, că R. Moldova va continua promovarea reformelor pro-europene, menţionând că acesta este un proces ireversibil. În acelaşi timp, Vlad Filat a exprimat interesul R. Moldova ca, până la summit-ul Parteneriatului Estic din noiembrie 2013, să fie finalizate negocierile privind crearea zonei de comerţ liber şi a acordului de asociere. În cadrul vizitei sale la Chişinău, Jose Manuel Barroso a mai avut întrevederi cu preşedintele Nicolae Timofti şi cu şeful Parlamentului, Marian Lupu.