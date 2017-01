UE are cu 100 de milioane de locuitori mai mult decât în 1960

UE avea 507,4 milioane de locuitori la 1 ianuarie, un număr aflat în creştere din cauza sporului natural al populaţiei şi mai ales a soldului migrator, potrivit primelor estimări demografice publicate ieri de către Biroul european pentru statistici Eurostat, relatează AFP. Cele 28 de state care alcătuiesc în prezent UE au cu aproximativ 100 de milioane de locuitori în plus faţă de 1960, subliniază Eurostat. Populaţia a crescut anul trecut, având în vedere că UE avea 505,7 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2013.

Această creştere "rezultă dintr-un spor natural al populaţiei de 80.000 de persoane", adică diferenţa dintre naşteri şi decese, şi "dintr-un sold migrator de 700.000 de persoane", restul creşterii rezultând prin ajustări statistice, potrivit Eurostat. În 2013, 5,1 milioane de bebeluşi au fost născuţi în UE. Nivelul brut al natalităţii a scăzut faţă de 2012, de la 10,4 la 10,0 naşteri la mia de locuitori.

Cele mai importante niveluri ale natalităţii au fost înregistrate în Irlanda (15,0 la mie), Franţa (12,3 la mie) şi în Marea Britanie (12,2 la mie). Cele mai slabe niveluri au fost înregistrate în Portugalia (7,9 la mie), Germania, Grecia şi Italia (8,5 la mie fiecare).

ÎN ROMÂNIA În ce priveşte România, populația ţării noastre a scăzut cu aproape 5.700 de persoane în luna mai a acestui an, în comparație cu aceeași perioadă din 2013, arată datele provizorii ale Institutului Național de Statistică (INS), publicate ieri. Conform statisticii, în mai 2014, numărul născuților vii a fost mai mic cu 595 față de intervalul similar din anul trecut, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 760 mai mare. Totodată, sporul natural a fost negativ, respectiv de minus 5.699 persoane, fenomen similar celui din luna mai 2013, când scăderea a fost de 4.344 persoane. În același timp, numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat a fost cu 8 mai mic decât în luna mai 2013.

MORŢI... EUROPENI Rata brută a mortalităţii a fost de 9,9 decese la mia de locuitori în UE, stabilă faţă de 2012. Cele mai mari niveluri ale mortalităţii au fost înregistrate în Bulgaria (14,4 la mie), Letonia (14,3 la mie) şi Lituania (14,0 la mie), iar cele mai slabe au fost înregistrate în Cipru (6,0 la mie), Irlanda (6,5 la mie) şi Luxemburg (7,0 la mie).

În privinţa soldului migrator, cele mai mari niveluri au fost înregistrate în Luxemburg (+19,0 la mie), care devansează cu mult Malta (+7,6 la mie) şi Suedia (+6,8 la mie). Ciprul (-13,9 la mie), Letonia (-7,1 la mie) şi Lituania (-5,7 la mie) au înregistrat nivelurile cele mai negative la acest indicator.

În total, în 2013 nivelul populaţiei a crescut în 15 state UE, în special în Luxemburg, Malta, Suedia, Austria, Marea Britanie şi Danemarca. În schimb, a scăzut în 13 state UE, şi anume Letonia, Lituania, Cipru, dar şi în Grecia, Portugalia, Bulgaria şi Spania.