UE cere României stabilitate

Ambasadorul Franţei, Philippe Gustin, a declarat miercuri că UE cere de la România stabilitate, întrucât regulile nu trebuie să se schimbe la fiecare patru minute. „Este nevoie de stabilitate politică în primul rând, dar şi stabilitate economică şi juridică. Regulile nu trebuie să se schimbe la fiecare patru minute. Am aşteptat această stabilitate în 2012 şi sperăm ca 2013 să fie un an al stabilităţii, ca să le permită investitorilor noştri să investească cu toată încrederea în această ţară”, a declarat Philippe Gustin. El a adăugat că în momentul în care rapoartele Mecanismului de Cooperare şi Verificare vor fi pozitive, nu vor mai fi obstacole pentru Schengen. „Cred însă că există o neînţelegere, şi poate chiar o ipocrizie, şi aici autorităţile române au dreptul să semnaleze: „C”-ul din MCV înseamnă cooperare, dar am făcut, din cooperare, control. În lunile care urmează, vom face în aşa fel încât să reuşim o logică de cooperare bilaterală, dar şi multilaterală în UE”, a spus Gustin. La rândul său ambasadorul Germaniei, Andreas von Mettenheim, a subliniat că evenimentele din 2012 au dus la „aspecte negative” pentru români. „În germană există un dicton care spune că dacă te opreşti în loc înseamnă că faci un pas înapoi. Cred că 2012 a fost un an marcat de lipsa multor lucruri care s-ar fi putut întâmpla, de unde decurg nişte aspecte negative pentru români, România trebuie să aibă în vedere ca decalajul de dezvoltare dintre Bucureşti şi Europa să nu crească”, a spus Andeas von Mettenheim.