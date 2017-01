UE dă două miliarde de euro pe an pentru activităţi de comunicare ineficiente

Oficialii europeni cheltuie pentru derularea de campanii de informare peste două miliarde de euro pe an, buget mai mare decît cel alocat de Coca-Cola publicităţii internaţionale, dar acţiunile de PR derulate nu generează rezultate vizibile, potrivit unui studiu realizat de Open Europe. Studiul Open Europe, instituţie care susţine reformele UE, a stabilit că acţiunile de relaţii publice ale UE prezintă doar un singur punct de vedere. Astfel, studiul face referire la o publicaţie din cadrul mecanismului de comunicare al UE, intitulată „How the European Union Works” în traducere Cum funcţionează UE, şi care descrie organizaţia drept „o poveste de succes remarcabilă”. Pe de altă parte, un alt material informativ în limba engleză susţine că „UE oferă tuturor o viaţă mai bună” şi descrie piaţa unică drept „o formulă cîştigătoare”.

Cercetătorii au găsit şi un document al Comisiei Europene în care se admitea faptul că informaţiile factuale neutre sînt necesare, însă nu suficiente întrucît comunicarea UE nu poate fi redusă la o cantitate limitată de informaţii. „Contribuabilii nu ar trebui să fie taxaţi pentru exerciţii de PR zadarnice, menite să ne facă să iubim UE. UE are nevoie de o reformă urgentă şi radicală şi nu de campanii scumpe destinate îmbunătăţirii imaginii”, a declarat Lorraine Mullally, director al Open Europe. Studiul a mai stabilit şi că diverse proiecte ale UE, cum ar fi School Milk Scheme, sînt însoţite de mecanisme de propagandă. Programul cere şcolilor să afişeze posterele care trebuie să se afle în locaţii cu vizibilitate mare şi unde să poată fi citite, în zonele de la intrarea în şcoli. Studiul, care arată că se specifică şi faptul că posterele trebuie să fie în format A3 sau mai mare, cu litere de un centimetru sau mai mari. Studiul a avut în vizor şi o campanie orientată către tineri, From Shakespeare to Euro Rap, program lansat spre sfîrşitul lui 2008.

Oficialii Uniunii Europene şi ai Comisiei Europene şi-au intensificat campaniile de informare în urma unei serii de eşecuri la referendumurile organizate în ultimii trei ani. Sondaje recente realizate la Bruxelles i-au alarmat pe eurodeputaţi după ce au scos la iveală faptul că numai 2% dintre britanici sînt conştienţi de faptul că vor avea loc alegeri europene în 2009. În plus, un studiu Eurobarometru realizat înainte de Crăciun a stabilit existenţa unui nivel scăzut de interes faţă de alegerile din iunie 2009 şi că acesta se diminuează şi mai mult pe măsură ce data votului se apropie.

Un alt eşec în campania de promovare a UE este şi site-ul EU Tube. Răspunsul UE în faţa fenomenului YouTube, cel mai accesat program de vizionare a fişierelor video, este considerat o iniţiativă ratată, deoarece utilizatorii internetului au ignorat multe din clipurile promovate de UE. La 18 luni după crearea site-ului EU Tube, multe din fişierele video postate pe acest site au atras doar cîteva zeci de vizitatori. Un clip de pe EU Tube, intitulat Controlling the Use of Chemicals in Europe, a fost vizionat doar de 56 de ori, iar un altul, intitulat Better Rights for Temporary Workers, a fost accesat de doar 70 de utilizatori. Încercarea EU Tube de a adopta limbajul stradal a reprezentat tot un eşec. Videoclipul de trei minute, intitulat Euro-rap, în care un tînăr cîntă rap înconjurat de cîţiva adolescenţi ce flutură steagurile UE şi care-i îndeamnă pe tinerii vizitatori să facă parte dintr-o Europă unită, nu s-a bucurat de aprecieri pozitive. EU Tube propune şi un fişier video de animaţie, de 30 de secunde, care prezintă o piesă de şah şi un prezervativ, pentru a promova sexul protejat. Site-ul a dorit să continue succesul înregistrat de unul din cele mai populare videoclipuri ale sale: o serie de clipuri, lungă de trei minute, care prezintă mai multe persoane făcând sex şi care se termină cu mesajul Let\'s Come Together. EU Tube este finanţat din bugetul departamentului de comunicare din Bruxelles, în valoare de 207 de milioane de euro. Pînă în prezent, site-ul a atras 7.391 de utilizatori, în timp ce populaţia totală a UE este de peste 500 de milioane de locuitori.