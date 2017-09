UE, relansată de un „vânt favorabil“?

Șocul Brexit-ului a trecut, înfrângerile electorale ale euroscepticilor s-au succedat, economia europeană s-a stabilizat: tonul este unul optimist pentru președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care prezintă miercuri în fața Parlamentului European discursul-program anual privind starea UE, relatează AFP. În acest sfârșit de 2017, ''curenții sunt favorabili'', înalții responsabili de la Bruxelles nu ezită să semnaleze acest lucru, notează sursa citată. Jean-Claude Juncker a simțit de asemenea acest lucru și în urmă cu un an se prezenta în fața deputaților europeni la Strasbourg lansând într-o manieră presantă un apel la unitatea UE.

Uniunea Europeană a soluționat această ''criză existențială'' care l-a îngrijorat atât de mult pe președintele executivului european?, se întreabă AFP.

''După Brexit și alegerea lui Donald Trump (ca președinte al SUA — n.r.), nu a fost un efect de domino (...) Dimpotrivă, a fost o reînviere a ideii de Uniune Europeană'', a afirmat liderul liberalilor europeni Guy Verhofstadt. De fapt, are loc o creștere economică în cele 28 de țări ale UE, șomajul este în scădere, fluxurile migratorii par a fi sub control. UE dorește să creadă în convalescența sa, notează AFP. Verhofstadt, negociator al Parlamentului European pentru Brexit, nu ezită să descrie primii trei ani ai Comisiei Juncker ca fiind de 'gestionare a crizei': economică, migratorie, politică și cu tensiuni puternice între anumite țări din Europa Centrală și de Est, care țin foarte mult la suveranitatea lor, Polonia și Ungaria în primul rând. Anul 2018 va fi ultimul an plin pentru Juncker și echipa sa, al cărei mandat se încheie în toamna anului 2019. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Margaritis Schinas, discursul va fi o ''reflecție asupra progreselor înregistrate în ultimul an'' și Juncker ''își va prezenta programul pentru anul următor și până la încheierea mandatului său''. După deschiderea dezbaterii privind viitorul Uniunii și publicarea în luna martie a unei ''carte albe'' care conține cinci scenarii cu privire la diferitele perspective de integrare este oportun ca Juncker să propună instrumentele necesare pentru a îndrepta ''nava'' Europei în direcția pe care o dorește.

Jean-Claude Juncker ar urma de asemenea să dedice o parte din discursul său pentru a vorbi despre comerț, în condițiile în care UE vrea să accelereze negocierea viitoarelor acorduri bilaterale după semnarea acordului de liber-schimb cu Canada (CETA), pe care îl consideră ca un mare succes. Șeful executivului european este așteptat să se pronunțe în legătură cu problema sensibilă a protecției intereselor europene în fața investițiilor străine.