UE speră să poată realiza Nabucco înlocuind Georgia cu Armenia

Susţinătorii proiectului Nabucco speră în continuare în realizarea acestuia, prin efectuarea unor corectări în traseu, înlocuind Georgia cu Armenia, scrie publicaţia rusă Nezavisimaia Gazeta. „Moscova depune eforturi în vederea modificării fluxului de gaz din această regiune (regiunea caspică - n.r.) pe teritoriul său făcînd în acest sens paşi pregătitori. În schimb, Occidentul, vrînd să pună capăt monopolului companiei Gazprom, încearcă să diversifice căile de livrare a gazului în Europa, susţinînd proiectul Nabucco. În fapt, realizarea acestui proiect întîmpină numeroase probleme, în particular, nu reuşeşte să convingă principalul stat potenţial furnizor, Turkemnistanul. Însă susţinătorii proiectului Nabucco, speră să vor reuşi realizarea acestuia. În orice caz, zilele trecute, expertul american de la centrul The Tool Shed Group, Jason Katz, a declarat pentru jurnaliştii azeri că proiectul Nabucco, căruia probabil se va alătura Turkmenistanul, va deveni o investiţie importantă în dezvoltarea coridorului energetic est-vest”, mai scrie publicaţia. “Consider că acest proiect este unul dintre cele mai importante proiecte din perioada contemporană. Şi sînt convins de faptul că statele caspice vor fi dispuse să transporte gazul pe conducta Nabucco pe teritoriul Azerbaidjanului”, a mai spus expertul american. “Coridorul est-vest, cu excepţia componentei economice, are şi o mare importanţă geopolitică”, a adăugat el. “De asemenea, zilele trecute a devenit cunoscut faptul că europenii intenţionează să facă unele corectări în ceea ce priveşte traseul proiectului Nabucco. Astfel, ziarul turc Star informa, săptămîna trecută, că UE, care a avut o contribuţie în îmbunătăţirea relaţiilor dintre Armenia şi Turcia, vrea să modifice traseul Nabucco înlocuind Georgia cu Armenia”, reaminteşte publicaţia rusă. Potrivit ziarului, “UE preferă Armenia şi nu Georgia ca ţară de tranzit”. Comentînd această informaţie, consilierul preşedintelui parlamentului de la Erevan Tatul Manaserean a spus că “Armeniei nu i-a fost făcută o propunere oficială în acest sens”. “Această întrebare va face deocamdată obiectul unor discuţii economice, însă participarea Armeniei în oricare dintre proiectele regionale importante reprezintă un factor pozitiv”, a adăugat el. Oficialul a subliniat că nu este vina Armeniei că nu participă în acest proiect, potrivit publicaţiei. Această afirmaţie nu a rămas fără răspuns la Baku. “O lume întreagă a fost martoră a anexării de către Armenia a 20% din teritoriul Azerbaidjanului. (...) Este similară participarea Erevanului în acele proiectele regionale în care este implicat Azerbaidjanul”, a spus politologul Alpai Ahmed pentru agenţiei MPA, adaugă publicaţia rusă. “Imediat după summitul informal al liderilor a patru state riverane la Marea Caspică, care va avea loc la Aşhabad, la sfîrşitul acestei săptămîni, în perioada 14-16 septembrie va avea loc la Baku, pentru prima dată, conferinţa internaţională “Infrastructura ramurei energetice mondiale - 2009 - regiunea Caspică”, scrie Nezavisimaia Gazeta în ediţia de ieri, în articolul “Occidentul încă speră în realizarea proiectului Nabucco”. “La această conferinţă se va discuta perspectiva proiectelor de transport al gazului, care presupun pomparea acestuia din statele regiunii caspice. Potrivit organizatorilor, se intenţionează examinarea problemei de creştere a potenţialului industriei energetice a regiunii caspice, cooperarea interguvernamentală pentru exportul gazului din regiune, stabilirea unor factori-cheie de influenţă asupra viitoarelor trasee de export, efectuarea de investiţii în proiectele energetice importante din regiunea caspică, precum şi dezvoltarea structurii unice de cumpărare şi transport al gazului. De asemenea, participanţii la conferinţă vor discuta proiectele gazoductelor Nabucco, White Stream şi gazoductul trans-caspic”, adaugă publicaţia rusă. Este greu de spus care vor fi rezultatele acestei conferinţe, însă este cert faptul că la summitul de la Aşhabad şi conferinţa de la Baku va fi discutată problema traseelor de livrare a gazului pe pieţele mondiale din regiunea caspică, potrivit publicaţiei.