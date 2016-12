“UE trebuie să analizeze serios suspendarea dreptului de vot al României”

Jurnaliştii de la New York Times consideră că Uniunea Europeană ar trebui să analizeze serios suspendarea dreptului de vot în Consiliu pentru România şi Bulgaria, pentru a transmite un semnal clar celorlalte ţări candidate. “România şi Bulgaria au făcut săptămâna trecută subiectul unor rapoarte critice ale Comisiei Europene, care a criticat ambele ţări pentru corupţia endemică, nerespectarea statului de drept şi export de criminalitate”, comentează NYT. În aceste condiţii, autorul articolului atrage atenţia că cele două ţări au aderat la UE în 2007 deşi aceste probleme erau evidente: “Statele europene au sperat că astfel vor încuraja reformele. Însă în prezent, Comisia are responsabilitatea să acţioneze”. În opinia celor de la New York Times, în primul rând, CE poate suspenda fonduri structurale şi de dezvoltare, în valoare de sute de milioane de euro: “Iar sancţiunea supremă ar fi suspendarea dreptului de vot al Bulgariei şi României. În practică, aceasta ar însemna că niciuna dintre ţări nu va putea vota asupra chestiunilor care le afectează”. O astfel de măsură este, însă, extrem de dificil de luat, pentru că este greu ca statele membre UE să ajungă la un acord în acest sens. Autorul atrage, însă, atenţia, că, dacă UE intenţionează într-adevăr să se asigure că sunt respectate principiile democratice, statul de drept şi drepturile omului, atunci această opţiune ar trebui analizată cu seriozitate.