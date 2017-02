UE trebuie să renunţe la „servitutea sa voluntară“ față de SUA

Secretarul de stat francez însărcinat cu comerțul extern, Matthias Fekl, a declarat că Uniunea Europeană (UE) trebuie să iasă de sub „servitutea” față de SUA în materie de globalizare și să "aplice pe deplin principiul de reciprocitate în relațiile economice", transmite AFP. "A-ți imagina că o țară are un viitor rupându-se de restul lumii nu corespunde niciunei realități", a declarat Matthias Fekl pentru „Journal du Dimanche“, făcând referire la noul președinte american, Donald Trump. "În fața acestui lucru, Europa trebuie în schimb să se gândească asupra globalizării și să iasă de sub servitutea sa voluntară față de Statele Unite. Ea trebuie să pună capăt naivității de care dă uneori dovadă și să aplice pe deplin principiul reciprocității în relațiile sale economice", a adăugat oficialul francez.

De la venirea sa la putere, Donald Trump pare să ducă o politică protecționistă, chiar naționalistă, inclusiv în detrimentul principalilor săi parteneri, între care UE. Proiectul de acord comercial între SUA și Europa, deja în dificultate înainte de plecarea lui Barack Obama de la Casa Albă, este astfel mai mult decât incert. Mare critic al construcției europene, Trump nu își ascunde dorința de a negocia cu prioritate un acord bilateral cu Marea Britanie pentru a face din Brexit un „succes”. Secretarul de stat francez însărcinat cu comerțul extern a subliniat că „imprevizibilitatea și impulsivitatea” noului președinte american aduc "mari incertitudini în lumea întreagă". "Vom asista probabil la o retragere a SUA din afaceri globale și, din când în când, din interferențe punctuale, răspunzând unei logici de apărare a intereselor lor naționale imediate", a spus Matthias Fekl. "În fața acestui lucru, Europa și Franța trebuie să fie mai mult ca oricând un factor de stabilitate în lume", a adăugat el.