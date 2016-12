UE va dubla ajutorul de urgență pentru refugiații din Grecia

Uniunea Europeană va dubla ajutorul de urgență acordat Greciei pentru ca această țară să amelioreze condițiile de trai pentru refugiații și migranții blocați aici de luni de zile, transmite sâmbătă Reuters.

Ajutoare de urgență în valoare de aproximativ 115 milioane de euro vor fi oferite de către UE, în plus față de cele 83 de milioane de euro deblocate la începutul acestui an, a anunțat sâmbătă Comisia Europeană. Banii vor fi direcționați, prin intermediul organizațiilor umanitare, pentru îmbunătățirea situației în centrele de primire și pentru accesul copiilor refugiați la sistemul de învățământ, iar o parte din acești bani vor fi oferiți cash sau sub forma unor cupoane.

"Noua finanțare are drept obiectiv-cheie îmbunătățirea condițiilor pentru refugiații din Siria și pentru a aduce o contribuție înainte de sosirea iernii", a declarat comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, care a făcut acest anunț la Salonic, unde a participat alături de ministrul pentru emigrație elen, Yamis Muzalas, la un târg industrial.

Aproape 60.000 de refugiați și migranți sunt blocați în Grecia. Mulți sunt cazați în cazărmi sau fabrici abandonate.