UE vrea să desfiinţeze şcolile speciale pentru copiii cu dizabilităţi

11:39:37 / 11 Mai 2014

Integrati copiii cu deficiente in scolile de masa!

Sunt cadru didactic si predau la ciclul primar.In colectivul clasei la care predau am si un elev cu tulburari de limbaj si de comportament.Progresele se vad de la o zi la alta. Are in preajma lui elevi care il accepta si il ajuta. Intr-o scoala speciala nu s-ar fi bucurat de acest sprijin. Vorbesc in cunostinta de cauza.Am lucrat si in invatamantul special. Sunt cadre asa numite ,,specialisti'' care nu au habar de procesul de invatamant. de terapii nici nu se pune problema. in multe scoli nu se fac, au fost desfiintate acele ore. Nu mai vorbesc de orele de pre-profesionalizare. Acestea nu exista. Scoala unde am lucrat nu are niciun profil, desi sunt scolarizati elevi de clasa a IX-a si a X-a. Hotia cu aceste scoli este mare. Dupa finalizarea ciclului gimnazial acesti elevi sun aruncati in strada. Sansa lor este ,,Invatamantul de masa''.