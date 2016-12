UEFA a anchetat meciurile CF Brăila - FC Farul şi Callatis - Viitorul

La capătul unui tur de campionat dezastruos, încheiat pe ultimul loc al Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a mai primit o veste proastă. Ofiţerul de integritate al Federaţiei Române de Fotbal, Ioan Hurdubaie, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că UEFA a anchetat meciul dintre CF Brăila şi gruparea de pe litoral, disputat pe 17 noiembrie, în etapa a 13-a, şi încheiat cu victoria gazdelor, cu 2-0, existând suspiciunile unui aranjament. În acest condiţii, trei reprezentanţi ai Farului, jucătorii George Curcă şi Valentin Sandu, alături de delegatul echipei, Cosmin Şişcu, au fost chemaţi, miercuri, la Federaţia Română de Fotbal pentru a fi chestionaţi în acest caz. Cei doi jucători nu se mai află în lotul Farului, lui Curcă expirându-i contractul, în timp ce Sandu a fost pus pe liber.

„Faptul că au fost convocaţi nu înseamnă că au vreo problemă. Curcă a fost chemat în postura de căpitan, Şişcu în cea de delegat, iar Sandu pentru că a greşit la unul dintre goluri. În cadrul federaţiei există o comisie care se ocupă de astfel de investigaţii şi cei trei au fost chemaţi să răspundă la nişte întrebări. Eu nu cred că a fost ceva necurat, mai ales că echipa a jucat bine, chiar dacă a pierdut. Dacă se dovedeşte că a fost, să se ia măsuri drastice, pentru că doar aşa se pot opri lucrurile necurate. Eu am acuzat aceste lucruri în urmă cu multe luni, după meciul cu FC Snagov, când am făcut sesizări către toate organele de control ale statului. De altfel, am cerut să se scoată liga secundă de la pariuri”, a declarat patronul constănţenilor, Giani Nedelcu.

PENIU CONSIDERĂ SPECULAŢIILE SIMPLE FANTEZII. Un alt meci intrat în atenţia forului european a fost derby-ul dobrogean Callatis Mangalia - Viitorul Constanţa, disputat în sezonul trecut al ligii secunde, pe 21 aprilie, şi încheiat cu victoria Viitorului, cu 5-1. Preşedintele echipei FC Viitorul, Paul Peniu, consideră aceste speculaţii simple fantezii. „Este greu să răspunzi atunci când, după ce încerci să faci performanţă cu grupele de juniori, cu echipa de seniori, te trezeşti că apar astfel de lucruri. Ca să răspund însă, pot spune că indiferent de zona ţării, când două echipe din acelaşi judeţ se întâlnesc, orgoliile sunt mai mari ca în orice altă partidă. Aşa a fost mereu la toate partidele cu Farul, Săgeata sau Callatis”, a declarat Peniu.