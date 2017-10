UEFA a anunțat grupele provizorii pentru Liga Națiunilor la fotbal

UEFA a anunțat duminică grupele valorice provizorii pentru prima ediție din Liga Națiunilor la fotbal, o competiție nouă, la care vor participa toate cele 55 de națiuni afiliate. Practic, această competiție nou înființată va înlocui seria de meciuri amicale disputate de selecționatele europene la datele oficiale stabilite de UEFA.

Echipele vor fi împărțite în patru ligi, conform coeficientului din clasamentul UEFA de la finalul preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2018, găzduit de Rusia. Prima ediție din Liga Națiunilor va debuta în septembrie 2018. Câștigătoarele grupelor din Ligile B, C și D (câte patru echipe în total) vor promova în Liga A, iar cele care vor termina în subsolul clasamentelor vor retrograda. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 24 ianuarie 2018, la Lausanne.

În grupe se joacă fiecare cu fiecare, tur-retur. Câștigătoarele vor juca turneu final, sub forma unui Final Four (semifinale și meciuri de clasament), în iunie 2019. Prima clasată după Final Four-ul din Liga A va fi declarată câștigătoarea competiției.

Iată formatul competiției:

Liga A - patru grupe a câte trei echipe

Participante - Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franța, Elveția, Anglia, Italia, Polonia, Islanda, Croația, Țara Galilor

Liga B - patru grupe a câte trei echipe

Participante - Suedia, Olanda, Rusia, Ucraina, Austria, Irlanda de Nord, Slovacia, Irlanda. Bosnia-Herțegovina, Danemarca, Turcia, Cehia

Liga C - o grupă cu trei echipe și trei grupe a câte patru echipe

Participante - România, Scoția, Ungaria, Slovenia, Albania, Muntenegru, Serbia, Grecia, Norvegia, Israel, Bulgaria, Finlanda, Cipru, Estonia, Lituania

Liga D - patru grupe a câte patru echipe

Participante - Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Macedonia, Insulele Feroe, Armenia, Letonia, Luxemburg, Moldova, Kazahstan, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

Compoziția acestor grupe valorice este deocamdată provizorie, urmând să fie definitivă după jocurile de marți. Rusia și Ucraina pot fi în aceeași ligă, dar nu pot fi trase la sorți în aceeași grupă. La fel se va proceda cu Armenia și Azerbaidjan.

Preliminariile Campionatului European nu se vor mai disputa ca până acum, când începeau cu un an și nouă luni înaintea turneului final și se încheiau cu nouă luni înaintea acestuia (de exemplu septembrie 2018 - noiembrie 2019), ci vor începe cu un an și trei luni înaintea turneului final și se vor încheia cu puțin timp înainte de startul acestuia. În cazul EURO 2020, preliminariile vor debuta în martie 2019 și se vor încheia în martie 2020.

Interesant este că una dintre echipele minore ale continentului are garantat un loc la EURO 2020! Asta pentru că toate cele patru câștigătoare de ligi obțin calificarea la turneul final, indiferent de ce fac în preliminarii.

Iată cum se va proceda. În martie 2020 este programat un play-off al calificărilor pentru EURO 2020, la care vor lua parte toate cele 16 echipe care au câștigat o grupă din UEFA Nations League și care pune la bătaie ultimele patru locuri libere pentru turneul final. Dacă vreuna dintre cele 16 s-a calificat deja, datorită clasării în preliminariile EURO 2020, locul ei în play-off va fi luat de a doua clasată în grupă, sau de a treia ș.a.m.d. Dacă o ligă nu are minimum patru echipe, locurile libere vor fi ocupate de naționale din alte ligi, în ordinea clasamentului general UEFA Nations League. Play-off-ul se dispută tot sub forma unui Final Four (semifinale și meciuri de clasament), iar câștigătoarea fiecărei ligi se va califica la EURO 2020. Astfel, de exemplu, prima clasată dintr-un play-off la care vor participa Feroe, Luxemburg, Kosovo și San Marino va obține un loc la turneul final din 2020!