UEFA lansează Liga Naţiunilor începând din 2018

Liga Naţiunilor la fotbal, o competiţie nouă pentru selecţionatele europene şi care va înlocui meciurile amicale, a fost adoptată cu unanimitate de voturi, ieri, la Congresul UEFA de la Astana (Kazahstan). Această nouă competiţie a fost adoptată pentru perioada 2018-22 şi va fi bazată pe repartizarea celor 54 de selecţionate europene în patru divizii, cu un sistem de promovare şi retrogradare. Potrivit deciziei de la Astana, fiecare divizie va fi împărţită în grupe de trei sau patru echipe. Înainte de EURO 2020, fiecare echipă va juca astfel patru sau şase meciuri, între septembrie şi noiembrie 2018, în această Ligă a Naţiunilor. Final Four-ul, în care vor evolua câştigătoarele grupelor, va debuta apoi în 2019.

REZOLUŢIE ÎMPOTRIVA MECIURILOR TRUCATE Congresul UEFA a adoptat în unanimitate, ieri, la Astana, o rezoluţie împotriva meciurilor trucate, vizând “sancţiuni importante” pentru persoanele implicate. UEFA vizează ca sancţiunile să fie date pe principiul toleranţei zero în acest domeniu. „Cerem federaţiilor membre UEFA să se alinieze politicii forului european pentru combaterea acestui flagel care reprezintă o ameninţare reală pentru sportul nostru”, a declarat Michel Platini, preşedintele UEFA. Platini a prezentat-o membrilor UEFA pe Alina Stetenco, antrenoarea echipei feminine Under 17 a Moldovei, şi i-a adus un omagiu „acestei tinere care a spus „nu“ meciurilor trucate şi care a distrus o reţea prin faptul că a vorbit”. Un oficial din Moldova a fost suspendat pe viaţă în acest dosar de tentativă de manipulare a unui meci de la CE Under 17 de anul trecut. „Alina a spus „nu“ nu intimidării, „nu“ corupţiei, ea merită să fie ovaţionată, este un exemplu de urmat”, a declarat Platini, antrenoarea fiind apoi aplaudată de reprezentanţii celor 54 de federaţii din UEFA.